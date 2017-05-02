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17:30 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин принял участие в восстановлении леса в Красноярском районе

Во вторник, 2 мая, в Самарской области в рамках Года экологии во всех городах и районах прошел Всероссийский день посадки леса. Губернатор Николай Меркушкин принял участие в центральной региональной акции, состоявшейся в Красноярском лесничестве. Здесь около тысячи человек высадили 35,6 тыс. саженцев сосны и березы на площади 8,1 га.

Всероссийский День посадки леса — праздник молодой, ему всего 6 лет. Его цель — привлечение внимания общества к проблемам окружающей среды, восстановление и приумножению лесных богатств региона.

В Самарской области ежегодно в акциях участвуют 10−20 тыс. жителей: самарцы высаживают сотни тысяч саженцев в местах массовой вырубки и лесных пожаров (ежегодно восстановление лесов происходит на площади около 1000 га), а также участвуют в озеленение улиц и скверов городов и поселений, очищают леса от мусора.

В 2017-м, в Год экологии, планируется высадить около 1,5 млн сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород (сосна, дуб, береза, клен) на площади 313 га. Работы проводятся в 16 лесничествах и 58 участковых лесничествах — на территории всех муниципальных районов области.

Местом центральной акции 2017 года было выбрано Большецаревщинское участковое лесничество Красноярского лесничества. Этот сосновый лес уникален: он был вручную высажен жителями Куйбышевской области в 50-х годах между поселками Курумоч и Старая Бинарадка и занимает 500 га.

В 2010 г. около 10 га сосняка было уничтожено верховым пожаром. В 2015 г. силами лесной службы участок расчистили, а в 2016-м подготовили почву для новых деревьев.

В лесовосстановлении приняли участие около 1000 человек — школьники и студенты, депутаты и работники крупнейших предприятий, ветераны и волонтеры, в том числе из соседних районов. В самый разгар к акции присоединился губернатор Николай Меркушкин.

Как и все участники, он прошел обязательный инструктаж, получил экипировку и орудие для ручной высадки саженцев — «Меч Колесова». Совместно с руководителем управления охраны, защиты и воспроизводства лесов самарского минлесхоза Владимиром Самаркиным губернатор на месте выгоревшего леса высадил 21 саженец сосны обыкновенной. Саженцы, кстати, растили два года в Красноярском питомнике из семян, собранных в этом лесу.

После высадки Владимир Самаркин пояснил Николаю Меркушкину, что через несколько лет прижившиеся саженцы вырастут до двух метров, а через 10 лет здесь будет настоящий сосновый лес.

«Будем надеяться, что деревья вырастут и станут не только украшением, но и крепкими дополнительными легкими для области», — сказал Николай Меркушкин и добавил, что саженцы были высажены с соблюдением технологии: «Главное — не количество, а качество».

Также Николай Меркушкин пообщался с молодежью, которая сегодня активно участвовала в восстановлении леса. В первую очередь, глава региона поблагодарил всех за работу и поинтересовался, кто сколько деревьев посадил. «Каждый примерно по 30−40 саженцев высадил», — признались участники.

«Человек в своей жизни должен посадить хотя бы одно дерево. Вы сделали намного больше. Пройдет время, вы приедете сюда и сможете с гордостью сказать: «Это мы посадили!», — сказал губернатор.

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