Франсуа Фийон объявил об уходе из политики

«Я ухожу… Мне предстоит стать рядовым бойцом среди других бойцов», — сказал он на встрече с избирателями и однопартийцами в парижском Доме химии. Также господин Фийон отметил, что не собирается участвовать в выборах в Национальное собрание, которые пройдут в стране в июне.

При этом экс-кандидат, говоря о предстоящем 7 мая втором туре президентских выборов, призвал при голосовании «руководствоваться здравым смыслом».

«Программа “Национального фронта” в сфере экономики неизбежно разорит Францию», — подчеркнул он. Господин Фийон призвал к объединению в рядах республиканцев, сказав, что «и правые, и центристы — мы исповедуем одни и те же ценности, и лишь они имеют смысл, защищайте их». «Мы должны оставаться едиными, баллотируясь в парламент каждый под своим флагом. Вы должны бороться за свои идеалы и убеждения, а не за откидные кресла в Национальной ассамблее», — отметил он.

Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Франсуа Фийон занял третье место. Вышедшие во второй тур кандидаты — глава движения «Вперед!» центрист Эмманюэль Макрон и лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен — синхронно пообещали «объединить всех французов» и теперь попытаются заручиться поддержкой максимального числа сторонников тех политиков, которые 23 апреля выбыли из соревнования.