В Сочи завершились переговоры Путина и Меркель

Также на встрече лидеры двух стран обсудили ситуацию с геями в Чечне.

Что касается сирийского конфликта, то российский президент подчеркнул, что его решение может быть найдено только мирным путем и под эгидой ООН. «Мы также обменялись мнениями о положении дел в Сирии, высказались за активизацию переговорного процесса в рамках астанинского и женевского формата», — сказал он.

«Я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств», — сказала Ангела Меркель, добавив, что то же самое касается и организации «Свидетели Иеговы».

Владимир Путин сказал, что Россия готова способствовать тому, чтобы предстоящий саммит G20 в Гамбурге был результативным. «Подчеркну, что Россия и Германия продуктивно взаимодействуют в рамках “двадцатки”, в том числе в сфере борьбы с финансированием терроризма, отмыванием денег, уклонением от налогов и коррупцией», — добавил президент.

Госпожа Меркель приехала в Россию с рабочим визитом по приглашению российского президента. В повестке встречи в сочинской резиденции стояли сирийский и украинский кризисы, перспективы развития российско-германских отношений и подготовку к саммиту G20.

Это не первая встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель с начала украинского кризиса: в 2015 году канцлер приезжала в Москву для участия в памятных мероприятиях по случаю Дня победы (пропустив, впрочем, парад 9 Мая). В прошлом году лидеры двух стран виделись на саммите G20 в Китае и на встрече «нормандской четверки» в Германии.