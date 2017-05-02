Северинцу дали 15 суток за 1 Мая и мартовский митинг в Куропатах

За Первомай и Куропаты

Северинца обвинили в нарушении ст. 22.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия или пикетирования». Первый протокол был составлен по факту участия Северинца в митинге в Куропатах 3 марта 2017 года, где активисты протестовали против строительства рядом с местом массового расстрела и захоронения жертв массовых репрессий.

Аналогичный протокол по факту участия в несанкционированном Первомайском митинге был составлен в отношении Северинца накануне. 1 мая он принял участие в митинге на Октябрьской площади, а когда участники акции решили пройти шествием до площади Независимости, возглавил колонну демонстрантов.

До начала судебного заседания он рассказал журналистам, что провел ночь в переполненной камере. Среди его сокамерников были люди, страдающие педикулезом.

Судебное заседание должно было начаться в 11 часов, однако из-за решения суда рассмотреть оба эпизода процесс начался после обеда. Против Северинца свидетельствовали сотрудники правоохранительных органов, которые показали, что видели политика 1 мая на несанкционированной акции на Октябрьской площади, где он пользовался звукоусиливающей аппаратурой и кричал лозунги.

Представитель правоохранительных органов заявил, что Северинца задержали в районе Октябрьской площади, хотя сам политик утверждает, что задержание произошло на выходе из станции метро «Пушкинская».

Суд выслушал стороны и назначил Северинцу наказание в виде 15 суток ареста.

Поддержать политика в суд пришли его супруга Ольга, Виталий Рымашевский, который 1 мая участвовал в разрешенной акции в Гомеле, руководитель движения «За свободу» Юрий Губаревич, лидер ОГП Анатолий Лебедько и БНФ Алексей Янукевич.

15 суток для Винярского

Ранее во вторник в здании Центрального суда состоялось рассмотрение дела еще одного задержанного участника демонстрации в Минске Максима Винярского.

В начале заседания Винярский высказал недоверие судье, однако его отвод отклонили. Выслушав объяснения активиста и свидетелей из числа сотрудников правоохранительных органов, суд назначил Винярскому наказание в виде 15 суток ареста.

Активист сказал, что объявляет голодовку и будет опротестовывать данное решение.

Суды в Гомеле и Бресте

Акции оппозиции 1 мая прошли и в регионах. В Гомеле митинг был разрешен, однако накануне был задержан журналист-фрилансер Евгений Меркис. Его обвинили в использовании нецензурной лексики в публичном месте. 2 мая суд Новобелицкого района назначил журналисту штраф в размере 5 базовых величин (115 рублей).

Кроме того, в Железнодорожном районном суде Гомеля во вторник рассматривается дело об административном правонарушении заместителя председателя ОГП Василия Полякова. Его задержали 1 мая после разрешенного митинга, в руках он держал бело-красно-белый флаг.

В Московском суде Бреста во вторник также рассматриваются дела активистов, задержанных 1 мая за участие в несанкционированной акции. Накануне несколько жителей областного центра вышли на улицу с белыми листами бумаги.