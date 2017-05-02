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16:50 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Меркель после переговоров с Путиным сообщила, когда снимут санкции с РФ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявила, что надеется на снятие санкций с РФ, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Я хотела бы, чтобы мы добились того, что мы сможем снять санкции при выполнении минских договоренностей», — сказала немецкий лидер.

С российской стороны в переговорах принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, с германской стороны — советник по вопросам внешней политики и политики безопасности ФРГ Кристоф Хойсген, советник по вопросам финансовой и экономической политики Ларс-Хендрик Рёллер и советник по вопросам европейской политики Уве Корзепиус.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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