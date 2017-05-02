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17:01 (мск), источник: 112.ua

В Одессе задержаны 4 человека, на них составят админпротоколы, — полиция

В данный момент полиция Одессы задержала четверых правонарушителей, на которые будут составлены административные протоколы. Об этом в ходе брифинга сказал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Источник: 112.ua

«Все правонарушители доставлены в отделы полиции для составления административных протоколов, — рассказал Головин. — Правоохранители будут находиться на Куликовом поле столько, сколько необходимо».

Сейчас на Куликовом поле находятся более тысячи правоохранителей, представители ГосЧС, СБУ, Нацгвардии, а также руководство области и первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

«С поставленными задачами полицейские справляются, — отметил Головин, — они не допускают скопления граждан, работают слаженно и профессионально».

Отметим, утром сообщалось о задержании четверых человек с георгиевскими лентами на Куликовом поле в Одессе. Также известно о том, что полиция задержала мужчину за злостное неповиновение.

Также в полицию поступили сообщения о минировании двух вузов и Дома профсоюзов в Одессе, которые не подтвердились.

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