В Одессе задержаны 4 человека, на них составят админпротоколы, — полиция

«Все правонарушители доставлены в отделы полиции для составления административных протоколов, — рассказал Головин. — Правоохранители будут находиться на Куликовом поле столько, сколько необходимо».

Сейчас на Куликовом поле находятся более тысячи правоохранителей, представители ГосЧС, СБУ, Нацгвардии, а также руководство области и первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

«С поставленными задачами полицейские справляются, — отметил Головин, — они не допускают скопления граждан, работают слаженно и профессионально».

Отметим, утром сообщалось о задержании четверых человек с георгиевскими лентами на Куликовом поле в Одессе. Также известно о том, что полиция задержала мужчину за злостное неповиновение.

Также в полицию поступили сообщения о минировании двух вузов и Дома профсоюзов в Одессе, которые не подтвердились.