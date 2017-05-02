Путин и Меркель подвели итоги переговоров в Сочи

Владимир Путин подчеркнул, что Германия остается ведущим экономическим партнером России, «несмотря на известные политические сложности и колебания глобальной экономической конъюнктуры».

«Россия стремится выстраивать сотрудничество с Федеративной Республикой Германией на принципах взаимной выгоды, уважения, равноправия и учета интересов друг друга», — отметил российский лидер.

Ангела Меркель отметила, что переговоры с Путиным проходят «интенсивно» и назвала Россию «конструктивным партнером».

Одной из ключевых тем темой обсуждения стала ситуация на Украине.

«На только что прошедшей встрече в узком составе, как я уже упомянул об этом, мы говорили и о ситуации на Украине, которая вызывает серьезную озабоченность. Мы с госпожой Меркель находимся в постоянном контакте и с другими участниками «нормандского формата», — сказал Путин.

По словам Путина, работа в нормандском формате по Украине будет продолжена. При этом Москва и Берлин выступают за неукоснительное выполнение минских соглашений.

Он подчеркнул, что никто не отделял Донбасс от Украины. По словам Путина, это делают с помощью блокады сами украинские власти.

Как отметила Меркель, перемирие на Украине имеет существенное значение для урегулирования конфликта в стране. Также она прокомментировала гибель члена патруля ОБСЕ.

«Работа ОБСЕ имеет огромное значение, и конечно, печально, что те люди, которые выступают за деэскалацию конфликтов, стали жертвой этих конфликтов. Мы должны сделать все для того, чтобы решить эту проблему. К сожалению, большого прогресса еще нет… снова и снова приходится говорить о том, что нам нужно перемирие, затем уже последуют политические шаги… Перемирие, конечно, имеет существенное значение», — сказала канцлер.

Она заявила, что надеется на снятие санкций с России, но лишь при выполнении минских договоренностей по Украине. При этом, по словам канцлера, новое соглашение по урегулированию на Украине заключать нецелесообразно.

Также лидеры обсудили ситуацию в Сирии.

Как подчеркнул Путин, Россия выступает за тщательное расследование событий в Хан-Шейхуне, виновные в инциденте должны быть найдены и наказаны.

Меркель, в свою очередь, поддержала перемирие в Сирии и заявила о готовности еще более тесно сотрудничать с Россией в борьбе с терроризмом, сообщает РИА Новости.