Меркель о Немецко-русском доме в Калининграде: «Кажется, нам удастся решить эту проблему»

На переговорах президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель во вторник поднималась тема Немецко-русского дома в Калининграде, закрытого в начале года. Об этом сообщила сама Меркель журналистам по итогам переговоров, сообщает информационное агентство FlashNord.

«Я затронула тематику Немецко-русского дома в Калининграде, мне кажется, нам удастся разрешить эту проблему», — сказала Меркель. Она отметила важность соблюдения права на собрания, на свободу работы общественных организаций. Напомним, в январе 2017 года стало известно, что Немецко-русский дом в Калининграде прекратил свое существование как юридическое лицо. Перед этим председатель клуба российских немцев «Немецко-Русского дома» Мина Валл сообщила об окончательном закрытии организации. «Всё! Нас закрыли. Много грязи вылили: и агенты мы, и шпионы, и пропагандируем всё немецкое», — написала в соцсети Валл. В конце февраля суд оштрафовал Виктора Гофмана, руководителя «Общества немецкой культуры российских немцев Айнтрахт Согласие», которое владеет Немецко-русским домом, на 300 тыс рублей за политическую деятельность. В основу дела, возбужденного в отношении организации, легло выступление члена одного из общественных движений Калининграда на вечере памяти жертв политических репрессий в Немецко-русском доме еще в октябре 2016 года. В региональном управлении Минюста посчитали, что акция была политической.



