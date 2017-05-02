Япония вводит упрощённый визовый режим для казахстанцев

К соглашению стороны пришли во время визита министра иностранных дел Кайрата Абдрахманова в Ашхабад. Министр принял участие в работе шестого Совещания глав внешнеполитических ведомств государств-участников Диалога «Центральная Азия плюс Япония».

«В ходе двусторонней встречи японская сторона объявила об упрощении процедуры оформления въездных виз и увеличении срока пребывания для казахстанских граждан», — написал директор департамента.

1 января Казахстан отменил визовый режим для граждан сразу 48 стран мира в связи с грядущей выставкой ЭКСПО-2017.

13 апреля стало известно, что Казахстан, после введения облегчённого визового режима для граждан ОЭСР и Евросоюза, ждёт ответных действий. Тогда же сообщалось, что казахстанская сторона работает над повышением стандартов контроля в сфере документирования граждан, а также как государство не представляет риск миграции.