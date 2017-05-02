Зарплата некоторых членов Совета по неподкупности доходит до 1 млн. леев

Представитель гражданского общества в СН Думитру Цыра обошелся без дорогих покупок в 2016 году. Однако, он получил зарплату в размере более 1 млн леев в компании HB Media, владеющей медиа-группой Realitatea.

Один из представителей парламента в Совете по неподкупности, Сергей Остаф, в прошлом году купил две дорогостоящие иномарки. Так же он является владельцем ряда объектов недвижимости.

Остаф задекларировал 25% дома стоимостью более 400 000 леев, полученного в 2010 году; квартиру стоимостью более 800 000 леев, приобретенную в 2008 году; гараж стоимостью около 17 000 леев, купленный также в 2008 году; недостроенный дом стоимостью около 370 000 леев, купленный в 2015 году; 50% объекта недвижимости стоимостью 7 500 евро, полученного путем уступки права собственности в 2010 году; 30% квартиры стоимостью 305 000 леев, полученной по наследству. Так же декларированию подверглись финансовые активы, и часть акций компании, владельцем которой является.

Другой представитель правительства в Совете по неподкупности Виктория Ифтоди задекларировала зарплату от нотариального бюро, которое носит ее имя, в размере 213 000 леев. Член СН также задекларировала доходы от продажи 50% ООО Atlanta в размере 675 леев и продажи автомобиля Mercedes в размере 80 000 леев.

В то время, как члены Совета по неподкупности получают баснословные заработные платы, молдавские бюджетники, а именно учителя, врачи, воспитатели отчаянно борются за прибавку, которая позволит им достойно жить.