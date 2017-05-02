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17:55 (мск), источник: Noi.md

Додон жёстко отреагировал на заявления демократов

Президент Игорь Додон уверен в том, что законопроект о внедрении одномандатного голосования не вступит в силу.

Источник: Noi.md

Этому должно поспособствовать давление на инициаторов законопроекта, оказываемое Венецианской комиссией, ПАСЕ, Советом Европы и другими зарубежными партнёрами. Такое заявление глава государства сделал в рамках брифинга во вторник, 2 мая, после церемонии вручения государственных наград по случаю Дня солидарности трудящихся, передаёт NOI.md.

Президент заявил о том, что его мнение о законопроекте об изменении избирательной системы не может быть пересмотрено. «Моя позиция остаётся очень ясной и твёрдой. В первую очередь, мы будем оказывать давление на властей как на внутреннем уровне, так и на внешнем, чтобы не допустить внедрение одномандатного голосования. Я уверен в том, что данный проект, инициированный Демократической партией, невыгоден для Молдовы, в том числе для её политической системы. В том случае, если ДПМ будет настаивать на принятии данного законопроекта и проголосует за неё в парламенте, я использую все возможные рычаги для его блокирования. Законопроект о введении одномандатного голосования не будет мной промульгирован», — заверил граждан Игорь Додон.

Президент выразил уверенность в том, что под давлением иностранных партнёров законопроект об изменении избирательной системы не вступит в силу. «Аппарат президента и я лично обсуждали данный вопрос с представителями Венецианской комиссии, ПАСЕ и Совета Европы, которых мы регулярно координируем по данному вопросу. Наши зарубежные партнёры выразили поддержку моей инициативе о переходе на смешанную избирательную систему. Уже 10 и 11 мая мы ждём в Кишинёве экспертов Венецианской комиссии. К тому времени мы выступим с дополнительными аргументами относительно нашей позиции, в правомерности которых мы намерены убедить как зарубежных партнёров, так и законодателей, контролирующих парламентской большинство», — заключил Додон.

Напомним, что о намерении изменить избирательную систему 6 марта объявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Одним из преимуществ голосования по одномандатным округам он назвал возможность для избирателей делегировать в парламент представителей своих населённых пунктов. В случае, если они не оправдают доверия, граждане смогут досрочно отозвать мандат своего делегата.

Позже президент Игорь Додон выступил с ответной инициативой о внедрении смешанной избирательной системы, которая позволила бы избирать одну часть состава парламента по партийным спискам, а другую — по одномандатным округам. Пресс-секретарь ДПМ Виталие Гамурарь на брифинге во вторник, 2 мая, официально объявил о том, что политическое формирование не поддержит инициативу главы государства и будет настаивать на внедрении одномандатной избирательной системы.

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