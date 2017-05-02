В Госдуму внесли законопроект об отправке повесток в армию по электронной почте
Авторы документа уверены, что такая мера позволит сократить число людей, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.
Авторы документа уверены, что такая мера позволит сократить число людей, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет оповещать граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность, в том числе посредством электронной почты.
«Предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета», — говорится в пояснительной записке, размещенной в думской базе данных. В этом случае повестка будет подписываться электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица этой структуры.
Как отмечают разработчики, в период призывных кампаний 2016 года военкоматы не смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, более 110 тыс. призывников, что составляет почти 36% от количества граждан, призванных в армию. «Для сокращения количества граждан указанной категории законопроектом предлагается также направлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в их документах воинского учета», — подчеркивается в сопроводительных материалах.
При этом повестки, направленные по почте, «будут считаться врученными под расписку в день вручения заказных писем гражданам или их уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину или его уполномоченному представителю».
«В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности», — считают сенаторы.