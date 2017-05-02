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18:15 (мск), источник: ТАСС

В Госдуму внесли законопроект об отправке повесток в армию по электронной почте

Авторы документа уверены, что такая мера позволит сократить число людей, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Группа сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет оповещать граждан о необходимости исполнить воинскую обязанность, в том числе посредством электронной почты.

«Предусматривается направление повесток гражданам в электронном виде на электронный адрес, указанный в документах воинского учета», — говорится в пояснительной записке, размещенной в думской базе данных. В этом случае повестка будет подписываться электронной подписью военного комиссара или уполномоченного должностного лица этой структуры.

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Как отмечают разработчики, в период призывных кампаний 2016 года военкоматы не смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, более 110 тыс. призывников, что составляет почти 36% от количества граждан, призванных в армию. «Для сокращения количества граждан указанной категории законопроектом предлагается также направлять повестки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу (месту жительства или месту пребывания), указанному в их документах воинского учета», — подчеркивается в сопроводительных материалах.

При этом повестки, направленные по почте, «будут считаться врученными под расписку в день вручения заказных писем гражданам или их уполномоченным представителям при наличии в уведомлении о вручении отметки организации почтовой связи о доставке (вручении) заказного письма гражданину или его уполномоченному представителю».

«В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности», — считают сенаторы.

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Комментарии
17
максим !!!
когда дело касается людей то конечно все юридические аспекты крайне важны ,но власть видно наших призывников таковыми не считает
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максим !!!
В Сирию свои повестки отправляйте или вон этих ополченцев подтягивайте им война мать родна - а молодежи вы ничего не даете ,чтоб с нее долги от лица Родины спрашивать - вон у Рогозина сынок пущай послужит ему то есть за что ваш режим оберегать
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Александр Романов
Если есть мозги - то проще, если середнячок и нет покровителей - будешь тянуть лямку на уровне прожиточного минимума - и воен. билет не спросят.
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