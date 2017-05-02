Сюрприз для водителей в Молдове: кому не начислят штрафные пункты

Согласно разработанным Минюстом поправкам в Кодекс по правонарушениях, предлагается изменить систему оплаты штрафов.

«Для предоставления возможности воспользоваться правом оплаты половины штрафа сроки на эти цели должны быть увеличены с 72 часов до трех рабочих дней. Или же отведенный на оплату штрафа период должен быть синхронизирован с графиком работы ответственных за это структур», — отмечено в пояснительной записке к законопроекту.

По предложению Минюста, штрафные очки некоторым водителям не будут начисляться при одном условии.

«Штрафные пункты, предусмотренные за нарушение положение Кодекса о правонарушениях главы XIII (Правонарушения в области дорожного движения — ред.) первой части, не будут начисляться, если правонарушитель полностью уплатит штраф в течение трех рабочих дней с момента, когда его выписали», — отмечено в тексте проекта документа.

Данные меры предложены для снижения уровня коррупции в тех случаях, когда у водителя набралось достаточно много штрафных очков и он пытается обойти наказание незаконным путем.