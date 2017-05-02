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18:43 (мск), источник: УНИАН

Меркель о введении наблюдателей ООН в Украину: новые соглашения по Донбассу нецелесообразны

Канцлер Германии Ангела Меркель на вопрос о введении наблюдателей Организации Объединенных Наций в Украину заявила, что не считает «целесообразным заключать новые соглашения» относительно Донбасса.

Источник: УНИАН

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она заявила в Сочи на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В частности, отвечая на вопрос, стоит ли подумать о новом соглашении, поскольку де-факто отделение Донбасса, который контролируется РФ, продвигается вперед — паспорта признаются Россией, на территории ОРДЛО введен российский рубль, — а также, как она относится к отправке туда наблюдателей ООН, Меркель сказала: «Я не считаю целесообразным заключать новое соглашение».

«Я тоже не довольна тем, что мы наблюдаем все большие тенденции отделения: экспроприацию предприятий, и транспортную блокаду, и другие вопросы — мы должны очень тщательно изучить, чтобы это вернуть назад», — сказала она.

«Конечно, это все (урегулирования кризиса) связано с минским политическим процессом, который направлен на будущее урегулирование», — сказала Меркель.

Также Меркель отметила, что очень важна работа представителей ОБСЕ, и они должны получить весомую поддержку. По ее словам, нет смысла искать другие форматы, если существующие не приносят большой пользы.

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