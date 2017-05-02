Россия отказалась вручить повестку Горбачеву о вызове в литовский суд

«Сегодня Вильнюсский окружной суд получил извещение от министерства юстиции Литовской Республики о том, что министерство юстиции РФ отказывается предоставлять правовую помощь в связи с вручением документов Михаилу Сергеевичу Горбачеву», — цитирует агентство BNS пресс-релиз властей Литвы.

В нем отмечается, что Москва мотивировала отказ положением договора между Россией и Литвой, в котором говорится, что правовая помощь не оказывается в случае, если это может навредить суверенитету, безопасности страны, или противоречить основным законодательным принципам государства.

19 января Горбачев заявлял, что не намерен ни очно, ни заочно участвовать в судебном процессе в Литве по январским событиям 1991 года. «К тому, что я говорил ранее по этому вопросу, мне добавить нечего», — ответил Горбачев на соответствующий вопрос «Интерфакса».

Литва хочет опросить Горбачева

Литовский суд в октябре 2016 года постановил опросить экс-президента СССР в качестве свидетеля. Просьбу подали сын погибшего во время январских событий 1991 года Аполинараса Повилайтиса Робертас Повилайтис и его адвокат. Сам Горбачев ранее отрицал, что давал приказ стрелять в Вильнюсе.

Просьба о правовой помощи Минюсту России была направлена в ноябре прошлого года. Статус специального свидетеля предоставляется лицу, когда его опрашивают по поводу его действий, но оснований для предъявления обвинений недостаточно.

Пять лет назад, когда литовские прокуроры проводили досудебное расследование, Россия также ответила отказом на просьбу опросить Горбачева.

Следствие ведет Вильнюс