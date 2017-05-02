Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
СМИ: откровенное фото Седоковой набрало 100 тысяч лайков
США требуют ядерного разоружения РФ - причины
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
"Мы отравляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Бал Met Gala 2017
21:47 (мск), источник: ИА REGNUM

Между желанием и долгом: КПРФ прочит мэра Новосибирска в президенты

Новосибирский градоначальник заявил, что ощущает ответственность перед новосибирцами, но понимает необходимость сохранения партийного единства.

Новосибирское региональное отделение КПРФ на XXVI отчетной конференции рекомендовало Съезду партии кандидатуры в президенты страны. Достойными претендентами на этот пост коммунисты посчитали председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и первого секретаря областного комитета партии и одновременно действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском обкоме политического объединения.

По словам секретаря по организационной работе областного комитета КПРФ Алексея Русакова, на большинстве отчетных конференций было принято решение рекомендовать на пост президента России Геннадия Зюганова и Анатолия Локтя. Эту же информацию подтвердил второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов, лично принимавший участие в работе 14 отчетных конференций.

«Анатолий Локоть предупредил товарищей об исключительной важности того решения, которое будет приниматься. По его словам, он ощущает ответственность перед новосибирцами, понимает необходимость сохранения партийного единства — именно поэтому он не является сторонником поспешности в этом вопросе. Он подчеркнул, что для него участие в президентской кампании не является самоцелью», — сообщается на сайте новосибирского отделения КПРФ.

Однако, постановление о рекомендации Зюганова и Локтя в качестве кандидатов в президенты было принято конференцией подавляющим большинством голосов. Окончательное решение примет съезд партии, который состоится в декабре.

Стоит отметить, что информация о том, что новосибирский градоначальник собирается в президенты появилась еще в январе. Эта тема обсуждалась и ранее, да только вслух и публично озвучить ее не решались. Сделал это новосибирский общественный деятель Владимир Кириллов. На своей странице в Facebook Кириллов написал, что «многое в поведении мэра Новосибирска Локотя и в его болезненном увлечении “позитивчиком” и самопиаром в последнее время объясняется, возможно, планами обкома КПРФ выдвинуть его кандидатом в президенты РФ на выборах 2018 года». На что пресс-секретарь Локтя Артем Роговский, комментируя такую информацию ИА REGNUM, заявил, что планов баллотироваться на выборах президента России у мэра Новосибирска нет и он (Роговский) не понимает, откуда у Кириллова такие предположения.

«Анатолий Евгеньевич продолжает работать там, куда его выбрали новосибирцы — мэром города. Больше и не скажешь ничего», — подчеркивал в январе Артем Роговский.

В марте, стало известно, что мэр Новосибирска оказался в числе тех, кого председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов внес для обсуждения в качестве кандидатов на президентские выборы 2018 года.

Сегодня же пресс-секретарь градоначальника Новосибирска Артем Роговский ИА REGNUM заявил, что «у мэра сейчас очень много забот».

«В Новосибирске приступили к работам по федеральной программе “Безопасные и качественные дороги”, в рамках которой в этом году на ремонт дорог и тротуаров потратят больше миллиарда рублей. Наш город стал участником еще одной федеральной программы “Формирование комфортной городской среды”. В 2017 году в ходе ее реализации в благоустройство дворов будет вложено 450 миллионов рублей (это в несколько раз больше, чем в 2016 году), и наконец-то начнут приводить в порядок набережную. В Новосибирске идет строительство пяти школ, четыре из которых будут запущены в этом году. Как видите, работы на посту мэра Новосибирска у Анатолия Евгеньевича очень много и думать о выдвижении в президенты некогда. К тому же ранее он уже заявлял о том, что никуда из родного города уезжать не собирается», — отметил Роговский.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков полагает, что кадровая политика руководства КПРФ в течение двух последних десятилетий привела к тому, что реальной альтернативы кандидатуре Зюганова в качестве лидера и кандидата партии на выборах президента России практически нет, если только его не остановят личные мотивы. «Что касается Анатолия Локтя, то шансы на его выдвижение кандидатом от КПРФ на выборах президента представляются маловероятными, поскольку имиджевые интересы партии и необходимость сохранения достигнутых рейтинговых показателей требуют участия в предстоящих выборах именно Геннадия Зюганова», — подчеркнул политолог.

Получается, вопрос о том, что в итоге перевесит: долг перед однопартийцами, «ответственность» перед новосибирцами или любовь к «родному городу», пока остается открытым не только для интересующихся этим вопросом, но и даже для самого Анатолия Локтя.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Песков подвел итоги встречи Путина с Меркель в Сочи
В Сирии погиб российский военный советник
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Россия отказалась вручить повестку Горбачеву в литовский суд
Призывники могут начать получать повестки по электронной почте
В России появится еще один платежный сервис
«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь