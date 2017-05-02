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21:41 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирию пришлют нового главу УФАС из Татарии

Сегодня, 2 мая, стало известно, что на федеральном уровне практически согласована кандидатура нового кандидата на должность главы башкирского Управления ФАС. Об этом сообщил «Коммерсант».

Источник: Proufu.ru

Напомним, что эту должность с 2004 года занимает ветеран ведомства Зульфира Хабибулловна Акбашеваю известная своей непримиримой позицией по многим вопросам. При всех достоинствах у нее в конце мая наступает предельный срок работы на госслужбе.

Со ссылкой на свой источник «Коммерсант» известил свою аудиторию, что в качестве основной кандидатуры на смену Акбашевой на федеральном уровне рассматривается заместитель руководителя УФАС по Татарии Рузалина Хабибуллина, которая вполне может начать работу в Уфе уже нынешним летом.

При этом в пресс-службе УФАС по Татарии отказались прокомментировать возможные грядущие кадровые перестановки под предлогом того, что не располагают информацией на эту тему.

Глава башкирского УФАС Зульфира Акбашева информацию о своем приближающемся увольнении тоже не подтвердила.

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