Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Визит Меркель в Сочи: канцлер поспорила с Путиным из-за Украины
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Григорян — наш Особенный: главные фигуры 26-го тура РФПЛ
«Игра престолов»: что пишут в Испании о дерби в Лиге чемпионов
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
"Мы отравляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
11Подготовка техники к Параду Победы
8Возвращение христиан в Каракош
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
20:17 (мск), источник: РБК - Украина

В рейтинге открытости государственных данных Украина поднялась на 30 позиций

В мировом рейтинге открытости государственных данных Global Open Data Index за 2016 год Украина поднялась до 24 позиции из 94 стран мира, тогда как в 2015 году страна занимала 54 место.

Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

«По результатам исследования Global Open Data Index Украина поднялась с 54 на 24 место по уровню развития #OpenData gj сравнению с прошлым годом», — написал об этом и премьер-министр Владимир Гройсман в своем Twitter.

На первом месте рейтинга находятся Австралия и Тайвань. В свою очередь соседние с Украиной Польша и Словакия разделяют 27 позицию, а Россия находится на 34 месте.

Как известно, ежегодно рейтинг Global Open Data Index определяет, насколько правительства разных стран сделали государственные данные более доступными и открытыми для общества в течение последнего года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кремль подвел итоги встречи Путина с Меркель в Сочи
Повестка из военкомата может стать электронной
Россия отказалась вручить повестку Горбачеву в литовский суд
Франсуа Фийон объявил об уходе из политики
Назван расширенный состав сборной России на ЧМ по хоккею
В России появится еще один платежный сервис
«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Московские новостройки подешевели на 7,6%
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Россиянам разрешат подавать коллективные иски в сфере ЖКХ
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь