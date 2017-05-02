В рейтинге открытости государственных данных Украина поднялась на 30 позиций

Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

«По результатам исследования Global Open Data Index Украина поднялась с 54 на 24 место по уровню развития #OpenData gj сравнению с прошлым годом», — написал об этом и премьер-министр Владимир Гройсман в своем Twitter.

На первом месте рейтинга находятся Австралия и Тайвань. В свою очередь соседние с Украиной Польша и Словакия разделяют 27 позицию, а Россия находится на 34 месте.

Как известно, ежегодно рейтинг Global Open Data Index определяет, насколько правительства разных стран сделали государственные данные более доступными и открытыми для общества в течение последнего года.