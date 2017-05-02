Кремль подвел итоги встречи Путина с Меркель в Сочи

Он также отметил, что президент России изложил свое видение причин конфликта, при этом оба лидера сошлись на том, что в этой ситуации необходим новый импульс. «Путин призвал канцлера оказать влияние на президента Украины, сподвигнуть на более активное исполнение договоренностей», — пояснил Песков.



Во время встречи Путин также отметил важность экономического сотрудничества двух стран, подчеркнув, что у России и Германии немалый товарооборот. «В товарообороте произошло резкое увеличение с января месяца», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с Меркель. Он также отметил, что сторонам удалось обсудить и другие внешнеполитические вопросы — саммит G20 и ситуацию в Сирии.



По словам российского президента, стороны убеждены, что решение сирийского вопроса может быть найдено «только мирным путем» и «под эгидой ООН». Он отметил, что стороны высказались за «активизацию переговорного процесса в рамках астанинского и женевского формата». Кроме того, Путин подчеркнул, что российская сторона готова оказывать Германии, как председателю G20, все необходимое содействие для того, чтобы саммит в Гамбурге «прошел результативно».



Во время встречи Ангела Меркель коснулась также темы соблюдения прав человека в России. Так она попросила Владимира Путина разъяснить ситуацию с преследованием геев в Чечне, а также принять меры для того, чтобы такой проблемы больше не возникало.