Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Проигравшего Кличко высмеяли после нокдауна
Визит Меркель в Сочи: канцлер поспорила с Путиным из-за Украины
Королевская семья показала фото подросшей принцессы Шарлотты
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
Григорян — наш Особенный: главные фигуры 26-го тура РФПЛ
«Игра престолов»: что пишут в Испании о дерби в Лиге чемпионов
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
9Юбилей Корейской народной армии
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Возвращение христиан в Каракош
20:25 (мск), источник: РБК

Кремль подвел итоги встречи Путина с Меркель в Сочи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подвел итоги встречи канцлера Германии Ангелы Меркель с Владимиром Путиным в Сочи. Лидеры стран сконцентрировались в беседе на двусторонних отношениях и правах человека.

Источник: РИА "Новости"

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина была сконцентрирована вокруг двусторонних отношений, об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Отношения не просто теплятся, они, несмотря на разногласия, в достаточно большом объеме продолжаются
Дмитрий Песков

«Состоялся весьма подробный и откровенный обмен мнениями по основным международным проблемам: Сирия, Ливия, Афганистан. Это был обмен мнениями, интересовались оценками и перспективами развития. Немало внимания было уделено украинскому сюжету, в котором констатировали пробуксовку», — рассказал Песков.

Читайте также
В Сочи завершились переговоры Путина и Меркель

Он также отметил, что президент России изложил свое видение причин конфликта, при этом оба лидера сошлись на том, что в этой ситуации необходим новый импульс. «Путин призвал канцлера оказать влияние на президента Украины, сподвигнуть на более активное исполнение договоренностей», — пояснил Песков.

Во время встречи Путин также отметил важность экономического сотрудничества двух стран, подчеркнув, что у России и Германии немалый товарооборот. «В товарообороте произошло резкое увеличение с января месяца», — сказал Путин во время пресс-конференции по итогам встречи с Меркель. Он также отметил, что сторонам удалось обсудить и другие внешнеполитические вопросы — саммит G20 и ситуацию в Сирии.

По словам российского президента, стороны убеждены, что решение сирийского вопроса может быть найдено «только мирным путем» и «под эгидой ООН». Он отметил, что стороны высказались за «активизацию переговорного процесса в рамках астанинского и женевского формата». Кроме того, Путин подчеркнул, что российская сторона готова оказывать Германии, как председателю G20, все необходимое содействие для того, чтобы саммит в Гамбурге «прошел результативно».

Во время встречи Ангела Меркель коснулась также темы соблюдения прав человека в России. Так она попросила Владимира Путина разъяснить ситуацию с преследованием геев в Чечне, а также принять меры для того, чтобы такой проблемы больше не возникало.

Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств
Ангела Меркель

Встреча Путина и Меркель проходила в Сочи. Она длилась около двух часов. С российской стороны в беседе также принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, а также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Комментарии
7
наталья попова
нисолонохлебав.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Maksim N.
Своих там" чеченцев" мало чтоль на родине, че ей от РФ то нужно все
ОтветитьСсылкаПожаловаться
А Б
Нарушения прав человека в РФ уже настолько вопиющи, что лидерам иностранных государств приходится напоминать ВВП, гаранту Конституции, между прочим, о выполнении своих обязанностей по защите прав человека в стране.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пресс-конференция Владимира Путина и Ангелы Меркель
19:27 (мск)© Ньюстюб
Визит Меркель в Сочи: канцлер поспорила с Путиным из-за Украины
Повестка из военкомата может стать электронной
Россия отказалась вручить повестку Горбачеву в литовский суд
Франсуа Фийон объявил об уходе из политики
Назван расширенный состав сборной России на ЧМ по хоккею
В России появится еще один платежный сервис
«Апофеоз пошлости»: в РПЦ заявили, что уже посмотрели «Матильду»
Спорт
Хурадо подарил «Барселоне» победу Представляем главные события 35-го тура чемпионата Испании по футболу
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
В Петербурге отключать свет должникам стало проще
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь