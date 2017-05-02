Кремль подвел итоги встречи Путина с Меркель в Сочи

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина была сконцентрирована вокруг двусторонних отношений, об этом заявил
Отношения не просто теплятся, они, несмотря на разногласия, в достаточно большом объеме продолжаются
«Состоялся весьма подробный и откровенный обмен мнениями по основным международным проблемам: Сирия, Ливия, Афганистан. Это был обмен мнениями, интересовались оценками и перспективами развития. Немало внимания было уделено украинскому сюжету, в котором констатировали пробуксовку», — рассказал Песков.
Он также отметил, что президент России изложил свое видение причин конфликта, при этом оба лидера сошлись на том, что в этой ситуации необходим новый импульс. «Путин призвал канцлера оказать влияние на президента Украины, сподвигнуть на более активное исполнение договоренностей», — пояснил Песков.
Во время встречи Путин также отметил важность экономического сотрудничества двух стран, подчеркнув, что у России и Германии немалый товарооборот. «В товарообороте произошло резкое увеличение с января месяца», — сказал Путин во время
По словам российского президента, стороны убеждены, что решение сирийского вопроса может быть найдено «только мирным путем» и «под эгидой ООН». Он отметил, что стороны высказались за «активизацию переговорного процесса в рамках астанинского и женевского формата». Кроме того, Путин подчеркнул, что российская сторона готова оказывать Германии, как председателю G20, все необходимое содействие для того, чтобы саммит в Гамбурге «прошел результативно».
Во время встречи Ангела Меркель коснулась также темы соблюдения прав человека в России. Так она попросила Владимира Путина разъяснить ситуацию с преследованием геев в Чечне, а также принять меры для того, чтобы такой проблемы больше не возникало.
Также я поговорила о том, что был очень отрицательный доклад о том, что происходит с гомосексуалистами в Чечне, и попросила господина президента о том, чтобы он оказал свое влияние с тем, чтобы обеспечить сохранение прав меньшинств
Встреча Путина и Меркель проходила в Сочи. Она длилась около двух часов. С российской стороны в беседе также принимали участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощники президента Юрий Ушаков и Владислав Сурков, а также