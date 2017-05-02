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20:51 (мск), источник: Ipress.ua

В Украине следует ввести внешнее оценивание учителей, — Гриневич

Украинские педагоги будут проходить сертификацию. Сначала она будет добровольной. Цель сертификации не только проверить знания учителями школьных предметов, но и знания методик преподавания.

Источник: Ipress.ua

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сообщает ZIK.

«Учитель нового поколения — это самый большой вызов реформы», — отметила Лилия Гриневич, комментируя информацию о анонимном составлении тестов, на которых базируется ВНО, учителями, по итогам которого только 18,1% сумели продемонстрировать высокий уровень знаний на 10−12 баллов.

По ее словам, даже успешная сдача тестов ВНО педагогами не делает их «учителями нового поколения», ведь они должны не только отлично знать свой предмет, но и владеть методиками преподавания.

«Нам нужно привлечь к этой профессии талантливых людей. Если учитель опущен по социальной лестнице на самую низкую ступень, конечно, что в такую профессию не хотят идти талантливые люди», — отметила Лилия Гриневич.

Одним из шагов к выходу из сложившейся ситуации, считает министр, является то, что в этом году педагогам повысили зарплату на 50%. Кроме того, следует мотивировать студентов педагогических вузов.

«Мы сделали шаг — это повышенная стипендия для студентов педагогических вузов на специальности по естественным и математическим предметам», — добавила министр.

Лилия Гриневич также отметила, что в Украине ожидают принятия закона об образовании, предусматривающего добровольную сертификацию учителей.

«Должно быть внешнее оценивание учителей по различным параметрам, в том числе не только, как они знают математику, биологию или химию, но и знания методик преподавания. Потому что может быть учитель, который является талантливым математиком, но он не умеет работать с детьми», — пояснила министр.

«Дети, которые пойдут в 2018—2019 учебном году в первый класс новой украинской школы с интегрированным обучением, с другими совсем подходами, которые ориентированы не только на передачу знаний, но и на формирование компетенций, которые нужны человеку для жизни в XXI веке. Так вот, мы планируем, что каждый учитель, который будет принимать первый класс этой новой школы, должен в новом учебном году пройти повышение квалификации — через систему институтов последипломного образования. Для этого мы сейчас готовим соответствующий модельный курс», — рассказала Лилия Гриневич и добавила, что украинским специалистам осуществить реформу образования помогут коллеги из Финляндии.

Нацсовет реформ поддержал проект Новой украинской школы и инклюзивное образование.

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