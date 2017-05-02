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21:46 (мск), источник: Sputnik.by

За что Лукашенко уволил замминистра МЧС Бегуна

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Дмитрий Бегун во вторник был освобожден от занимаемой должности, соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Источник: Sputnik.by

Бегун подозревается в получении взятки. В марте о его задержании рассказал лично президент страны во время общения с коллективом предприятий компании «Кроноспан» в Могилеве. Тогда Лукашенко отметил, что чиновник получил денежное вознаграждение от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

«На месте взяли всех. Светит восемь лет минимум», — сказал тогда президент.

Во вторник стало известно, что указом за подписью главы государства Бегун был уволен с занимаемой им должности. «За совершение проступков, дискредитирующих звание работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям», — проинформировали в пресс-службе Лукашенко.

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