За что Лукашенко уволил замминистра МЧС Бегуна

Бегун подозревается в получении взятки. В марте о его задержании рассказал лично президент страны во время общения с коллективом предприятий компании «Кроноспан» в Могилеве. Тогда Лукашенко отметил, что чиновник получил денежное вознаграждение от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.

«На месте взяли всех. Светит восемь лет минимум», — сказал тогда президент.