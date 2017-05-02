За что Лукашенко уволил замминистра МЧС Бегуна

Бегун подозревается в получении взятки. В марте о его задержании рассказал лично президент страны во время общения с коллективом предприятий компании «Кроноспан» в Могилеве. Тогда Лукашенко отметил, что чиновник получил денежное вознаграждение от бизнесмена за ввод в строй объекта с нарушением требований противопожарной безопасности.
«На месте взяли всех. Светит восемь лет минимум», — сказал тогда президент.
Во вторник стало известно, что указом за подписью главы государства Бегун был уволен с занимаемой им должности. «За совершение проступков, дискредитирующих звание работника органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям», — проинформировали в пресс-службе Лукашенко.