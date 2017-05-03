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08:42 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В мэрии Воронежа прошли обыски из-за махинаций с землей на Ленинском проспекте

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Силовики провели ряд обысков в воронежской мэрии, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону во вторник, 2 мая. Поводом для визита правоохранителей стали махинации с земельным участком на Ленинском проспекте, 201. По данным «РБК-Черноземье», силовики провели обыск и выемку документов в кабинете вице-мэра Воронежа по социальной политике Надежды Савицкой.

По версии следствия, «неустановленные сотрудники администрации» и «неустановленные лица» перевели недостроенный дом и участок на Ленинском проспекте из муниципальной собственности в собственность фирмы. Ущерб городскому бюджету составил свыше 20 млн рублей.

Строительство на Ленинском проспекте, 201 ведет ООО СК «Новый квартал» бизнесмена Тофика Магеррамова. Ранее на этом участке располагался школьный стадион. По данным «РБК-Черноземье», территория вошла в план приватизации муниципального имущества в 2015 году. СК «Новый квартал» получила разрешение на строительство в августе 2016 года.

В январе 2016 года жители микрорайона вышли на митинг против точечной застройки. По их словам, на участке планировалось строительство спортивно-оздоровительного комплекса. После внеплановой проверки в октябре 2016 года областное управление архитектуры и градостроительства вынесло в адрес мэра Александра Гусева предписание об устранении нарушений градостроительного кодекса и федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в отношении объекта. В конце марта 2016 года прокурор области Николай Шишкин рассказал губернатору о ненадлежащем исполнении предписания.

11 апреля 2017 года губернатор Алексей Гордеев потребовал приостановить строительство на данном участке и провести согласительные процедуры с жителями микрорайона. Также глава региона подчеркнул, что нужно привести выданные на строительство разрешения в соответствие действующему законодательству.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Контекст

Губернатор Алексей Гордеев потребовал покончить с «архитектурным бандитизмом» в Воронеже на совещании в облправительстве 23 января. Поводом стало строительство кафе рядом с вокзалом «Воронеж-1». Мэр Александр Гусев пообещал реформировать строительный блок горадминистрации. В отношении главного архитектора Воронежа Антона Шевелева Следственный комитет возбудил уголовное дело о взяточничестве, суд отправил его под домашний арест. Место Шевелева в управлении главного архитектора заняла его бывший зам Светлана Огнева. Руководитель городского управления строительной политики Виктор Владимиров уволился по собственному желанию, а вице-мэр по градостроительству Владимир Астанин лишился полномочий — его функции разделили между мэром Александром Гусевым и первым вице-мэром по городскому хозяйству Вадимом Кстениным. Строительство кафе у вокзала приостановили.

Уже 25 января прошли общественные слушания по строительству 16-этажки на Московском проспекте, в квартале, занятом преимущественно частными домами. Участники слушаний упрекнули мэрию в возврате к точечной застройки вместо масштабного освоения территорий. Пожелание в адрес воронежских компаний отказаться от точечной застройки глава города Александр Гусев публично озвучивал в 2013 и 2015 году .

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