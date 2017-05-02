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21:55 (мск), источник: РИА Новости

Путин провел телефонный разговор с Трампом

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, рассказали в Кремле.

Источник: Reuters

Лидеры обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также «обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове».

Отмечается, что Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности
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Путин и Трамп договорились поддерживать контакты по телефону и высказались за то, чтобы встретиться лично в рамках июльского саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств по поиску вариантов решения сирийского кризиса. Подчеркивается, что это создаст предпосылки к запуску реального урегулирования в Сирии.

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.

Первая беседа состоялась в конце января, тогда лидеры обсудили борьбу с терроризмом, ситуации в Сирии и на Украине, а также основные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, в начале апреля Трамп позвонил Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

Комментарии
3
Андрей Гончаров
Это как Вы определили?
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Патриот Патриотович
Будут делить Сирию на зоны влияния.
Как и предполагалось.
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Оксана Поддубная
Скорее всего, Трамп позвонил, чтобы извиниться за авиаудар по Сирийской авиабазе. Мол, Володя, ты же понимаешь, как меня гнобят все, кому не лень...надо же было сделать какой-то хитрый ход. А Путин ему ответил - да я понимаю, все Дональд, не дурак... мы с тобой все-равно перехитрим и вашу чокнутую бабку, и такого же нашего АБ...все будет вери гуд! Последние слова Путин произнес на чистейшем английском.
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