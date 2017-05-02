Путин провел телефонный разговор с Трампом

Лидеры обсудили перспективы координации действий России и США в борьбе с терроризмом в Сирии, а также «обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове».

Путин и Трамп договорились поддерживать контакты по телефону и высказались за то, чтобы встретиться лично в рамках июльского саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств по поиску вариантов решения сирийского кризиса. Подчеркивается, что это создаст предпосылки к запуску реального урегулирования в Сирии.

Беседа Путина и Трампа стала третьей с момента инаугурации американского президента.