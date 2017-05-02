Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах

НЬЮ-ЙОРК, 2 мая. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. События последних десяти дней до всеобщих выборов в США, состоявшихся 8 ноября 2016 года, переломили ход предвыборной борьбы и помогли одержать победу республиканцу Дональду Трампу. Свою роль в этом сыграли Москва, организация WikiLeaks и директор ФБР Джеймс Коми.

С таким утверждением выступила бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон на форуме «Женщины — за мир и безопасность» в Нью-Йорке.

«Если бы выборы прошли 27 октября, то вашим президентом была бы я», — заявила Клинтон, возложившая на себя часть ответственности за поражение на выборах. «Это не была идеальная кампания, идеальных предвыборных кампаний вообще не бывает. Но я твердо шла к победе, пока комбинация письма Коми от 28 октября и действий российской WikiLeaks не вызвали сомнения у людей, которые намеревались голосовать за меня, но которых отпугнули», — полагает бывшая первая леди, по словам которой, доказательства ее правоты, «очевидны и убедительны».

Клинтон допускает воздействие такого фактора, как женоненавистничество. «Да, я считаю, что оно, как и другие факторы, тоже сыграло свою роль. Каждый день мы узнаем что-то новое о беспрецедентном вмешательстве, в том числе со стороны зарубежной державы, чей лидер не входит в число моих поклонников», — добавила экс-госсекретарь.

Как известно, WikilLeaks опубликовал в октябре 2016 года переписку по электронной почте руководителя предвыборного штаба демократки Джона Подесты.