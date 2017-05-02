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23:03 (мск), источник: РБК - Украина

Экс-глава Нацполиции Деканоидзе вернула себе гражданство Грузии

Бывшая руководительница Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе снова стала гражданкой Грузии. Об этом сообщает «Грузия Online».

По данным администрации грузинского президента, гражданство Грузии Хатии Деканоидзе, которая является гражданкой Украины, было выдано с соблюдением всех требований закона.

«Деканоидзе сначала обратилась с просьбой о предоставлении гражданства в Министерство юстиции, окончательное же решение принял президент страны 12 апреля», — говорится в сообщении.

Как известно, Хатия Деканоидзе лишилась гражданства Грузии после того, как была назначена на высокую государственную должность в Украине.

Напомним, 14 ноября 2016 года глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подала в отставку, заявив, что за год ее руководства не удалось очистить Нацполицию от коррупции. Через два дня, 16 ноября 2016 года, Кабинет министров Украины принял отставку Деканоидзе.

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