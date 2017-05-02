Экс-глава Нацполиции Деканоидзе вернула себе гражданство Грузии

По данным администрации грузинского президента, гражданство Грузии Хатии Деканоидзе, которая является гражданкой Украины, было выдано с соблюдением всех требований закона.

«Деканоидзе сначала обратилась с просьбой о предоставлении гражданства в Министерство юстиции, окончательное же решение принял президент страны 12 апреля», — говорится в сообщении.

Как известно, Хатия Деканоидзе лишилась гражданства Грузии после того, как была назначена на высокую государственную должность в Украине.

Напомним, 14 ноября 2016 года глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе подала в отставку, заявив, что за год ее руководства не удалось очистить Нацполицию от коррупции. Через два дня, 16 ноября 2016 года, Кабинет министров Украины принял отставку Деканоидзе.