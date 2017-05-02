В Минобороны России назвали сказочниками экспертов из Human Rights Watch

По его словам, указанный в докладе боеприпас ХАБ-250 никогда не экспортировался за пределы СССР и конструктивно не предназначен для снаряжения зарином.

Конашенков также подчеркнул, что «ни один эксперт из Организации по запрещению химического оружия или какой-то из западных стран так и не побывал в Хан-Шейхуне». Однако «местные боевики, узнав неделю назад о приглашении Дамаском экспертов ОЗХО в Хан-Шейхун, по чьей-то команде уже залили единственную воронку от якобы разрыва “химического” боеприпаса, цементным раствором», сказал генерал.