В Минобороны России назвали сказочниками экспертов из Human Rights Watch
Эксперты из организации Human Rights Watch, заявившие, что сирийский город
Эксперты из организации Human Rights Watch, заявившие, что сирийский город
По его словам, указанный в докладе боеприпас ХАБ-250 никогда не экспортировался за пределы СССР и конструктивно не предназначен для снаряжения зарином.
Конашенков также подчеркнул, что «ни один эксперт из Организации по запрещению химического оружия или
Ранее HRW заявила, что сирийские ВВС использовали при атаке на
4 апреля оппозиция заявила о применении правительственными сирийскими силами химического оружия в
Инцидент послужил поводом для нанесения американцами удара по сирийской авиабазе Шайрат в провинции Хомс в ночь на 7 апреля. Два военных корабля США в Средиземном море выпустили 59 ракет «Томагавк».