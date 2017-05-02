Марин Ле Пен планирует вернуть национальную валюту в случае своей победы на выборах

Источник: AP 2017

В интервью Reuters она выразила надежду на то, что «французский народ через два года будет иметь в своих карманах национальную валюту». По мнению госпожи Ле Пен, новая валюта будет лучше защищать сбережения французов. Она подчеркнула, что тезис о том, что «евро является щитом французской экономики», не соответствует действительности. Также кандидат в президенты сказала, что планирует сразу начать переговоры по реформированию ЕС.

Основными пунктами, которые она планирует обсуждать, является возвращение контроля над французскими границами и законодательством страны

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Госпожа Ле Пен отметила, что переговоры могут занять 6−8 месяцев, после чего во Франции будет проведен референдум. Причем в случае, если переговоры пройдут успешно, то она будет рекомендовать французам остаться в составе Евросоюза, в противном случае — будет призывать к выходу из ЕС. Вчера Марин Ле Пен заявила о необходимости изменения «тоталитарной» политической структуры Евросоюза и создании новой, которая бы позволила странам «объединиться в проектах непротиворечащих национальным интересам». Также о необходимости реформирования существующего устройства Евросоюза говорил ее оппонент — Эмманюэль Макрон. Напомним, 23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Вышедшие во второй тур кандидаты — глава движения «Вперед!» центрист Эмманюэль Макрон и лидер правого «Национального фронта» Марин Ле Пен — синхронно пообещали «объединить всех французов». Второй тур состоится 7 мая.