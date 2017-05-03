Янукович направил в ЕСПЧ жалобу о незаконности его заочного осуждения

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

«Янукович действительно передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье “госизмена”, и заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе», — сказал Сердюк.

Он отметил, что это заявление было принято украинской стороной защиты, передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ.

Также Сердюк отметил, что будет присутствовать 4 мая на подготовительном заседании Оболонского районного суда Киева. «Поверьте, будет интересно», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, подготовительное заседание по делу о государственной измене экс-президента Януковича начнется в Оболонском районном суде Киева 4 мая в 10.00.

Автоматизированная система распределения дел уже определила коллегию судей, председательствующим в которой будет председатель суда Владислав Девятко. Заседание суда будет проходить в открытом режиме.

Вчера, 1 мая, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на процессе против экс-президента Украины Виктора Януковича будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством.

Напомним, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал Януковичу сообщение о подозрении в совершении государственной измены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января 2017 года Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене Януковича.

14 марта Луценко заявил, что Печерский райсуд Киева не может рассматривать обвинительный акт в государственной измене в отношении Януковича, поскольку все судьи принимали участие в рассмотрении тех или иных вопросов в рамках досудебного следствия по этому делу.