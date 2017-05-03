Николай Меркушкин: «В Тольятти появится новый спортивный кластер»
Во вторник, 2 мая, губернатор Самарской области посетил строительную площадку стадиона «Труд» в Центральном районе Тольятти.
Во вторник, 2 мая, губернатор Самарской области посетил строительную площадку стадиона «Труд» в Центральном районе Тольятти.
Сегодня здесь идет укладка футбольного поля, возводятся трибуны на 500 зрителей, также здесь будут обустроены универсальные секторы для занятий легкой атлетикой, беговые дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, проведено общее благоустройство. Закончить работы планируется уже в этом году.
Николай Меркушкин, выслушав представителей
Стоимость объекта возрастет примерно на 10%, зато спортсмены получат 2−3 лишних месяца в году для полноценных тренировок. «Это удивительно, — заметил губернатор, — что в городе с населением более чем 700 тысяч до сих пор нет ни одного футбольного поля с искусственным обогревом».
Также глава региона осмотрел недостроенный спортивный комплекс, расположенный по соседству. Он дал распоряжение в кратчайшие сроки провести экспертизу здания. Необходимо понять, можно ли его модернизировать или придется проводить реконструкцию.
В перспективе там может расположиться более 10 залов — ледовая площадка, бассейн, универсальные спортивные залы, дорожки со специальным искусственным покрытием, отвечающие самым высоким олимпийским требованиям.
«С учетом уже возведенного рядом
Также глава региона пообщался с руководителем
Напомним,