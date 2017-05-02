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01:51 (мск), источник: Интерфакс

СМИ назвали имя кандидата на должность постпреда США при НАТО

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU — Главным кандидатом на должность постоянного представителя США при НАТО является 73-летняя экс-сенатор от штата Техас, республиканка Кей Бэйли Хатчисон, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Источник: AFP 2017

По информации источника, есть надежда на то, что Хатчисон займет пост до начала саммита НАТО в Брюсселе, который состоится в конце месяца.

Кэй Бэйли Хатчисон занимала пост сенатора США от штата Техас с 1993 до 2013 года. С февраля 2013 года она работает старшим адвокатом в юридической фирме Bracewell & Giuliani в Далласе.

Комментарии
1
Ольга Лысенко
Прямо формирование трамповского женского батальона.
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