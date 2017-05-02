СМИ назвали имя кандидата на должность постпреда США при НАТО

По информации источника, есть надежда на то, что Хатчисон займет пост до начала саммита НАТО в Брюсселе, который состоится в конце месяца.

Кэй Бэйли Хатчисон занимала пост сенатора США от штата Техас с 1993 до 2013 года. С февраля 2013 года она работает старшим адвокатом в юридической фирме Bracewell & Giuliani в Далласе.