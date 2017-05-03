Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных всеобщих выборов
В течение нескольких дней бывшим депутатам разрешается приходить в здание Вестминстерского дворца, чтобы забрать оставленные на рабочем месте личные вещи.
В течение нескольких дней бывшим депутатам разрешается приходить в здание Вестминстерского дворца, чтобы забрать оставленные на рабочем месте личные вещи.
ЛОНДОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Парламент Великобритании распущен 3 мая в преддверии досрочных всеобщих выборов. Законодательный орган Соединенного Королевства прекратил свою работу в 00:01 по местному времени (02:01 мск).
Согласно действующему в Великобритании законодательству, парламент должен быть распущен за 25 рабочих дней до проведения всеобщих выборов, которые по инициативе
Британский премьер встретится с королевой Елизаветой II, чтобы согласовать с ней вопрос роспуска Вестминстера, однако эта процедура будет носить формальный характер.
В течение нескольких дней бывшим депутатам разрешается приходить в здание Вестминстерского дворца, чтобы забрать оставленные на рабочем месте документы и личные вещи, в то время как пользоваться парламентской инфраструктурой они имеют право лишь до 17:00 (19:00 мск) в день прекращения функционирования законодательного органа.
Члены неизбираемой Палаты лордов (верхняя палата) парламента сохраняют за собой свои места и доступ в парламент, однако заседания не проводятся. Традиционно
Британские депутаты поддержали 19 апреля предложение Терезы Мэй провести досрочные парламентские выборы. По замыслу главы правительства Соединенного Королевства, они должны существенно укрепить позиции консерваторов в парламенте в преддверии активной стадии процесса выхода Великобритании из ЕС.