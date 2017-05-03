Губернатор Хабаровского края: Мы поможем восстановить дома для подтопленцев в Ульчском районе

Напомним, проверка была организована после того, как местные жители пожаловались на качество домов, возведенных для них после крупномасштабного наводнения 2013 года. Сейчас группа представителей минстроя края и госстройнадзора выясняет, насколько обоснованы эти претензии.

«Комиссия выявила ряд недостатков, допущенных на стадиях строительства и эксплуатации, а также недочеты местных властей, которые вовремя не отреагировали на обращения людей. Два года дома находятся в районе, а мы только сегодня узнаем о существующей проблеме от активистов ОНФ. Поэтому сейчас важно подробно разобраться в ситуации, провести комплексную проверку, которая покажет реальную картину произошедшего», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Он отметил, что правительство края в любом случае поможет восстановить дома местных жителей и окажет району всестороннюю поддержку в этом вопросе.

«Мы, конечно, решим этот вопрос и поможем жителям Мариинского. Но, на будущее необходимо, чтобы муниципальные власти, в том числе депутаты, тщательнее следили за состоянием дел на вверенной им территории. Ведь большую часть проблем можно было устранить оперативно, возможно, еще до отмены ЧС», — продолжил Вячеслав Шпорт.