Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
СМИ узнали детали получения полковником МВД 8 млрд руб. наличными
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
«Привет незалежной Украине»: Косачев о новом подходе США к Киеву
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
9Юбилей Корейской народной армии
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Протест одного
03:16 (мск), источник: Губерния онлайн

Губернатор Хабаровского края: Мы поможем восстановить дома для подтопленцев в Ульчском районе

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт прокомментировал первые итоги работы специальной межведомственной комиссии в селе Мариинское Ульчского района.

Напомним, проверка была организована после того, как местные жители пожаловались на качество домов, возведенных для них после крупномасштабного наводнения 2013 года. Сейчас группа представителей минстроя края и госстройнадзора выясняет, насколько обоснованы эти претензии.

«Комиссия выявила ряд недостатков, допущенных на стадиях строительства и эксплуатации, а также недочеты местных властей, которые вовремя не отреагировали на обращения людей. Два года дома находятся в районе, а мы только сегодня узнаем о существующей проблеме от активистов ОНФ. Поэтому сейчас важно подробно разобраться в ситуации, провести комплексную проверку, которая покажет реальную картину произошедшего», — рассказал Вячеслав Шпорт.

Он отметил, что правительство края в любом случае поможет восстановить дома местных жителей и окажет району всестороннюю поддержку в этом вопросе.

«Мы, конечно, решим этот вопрос и поможем жителям Мариинского. Но, на будущее необходимо, чтобы муниципальные власти, в том числе депутаты, тщательнее следили за состоянием дел на вверенной им территории. Ведь большую часть проблем можно было устранить оперативно, возможно, еще до отмены ЧС», — продолжил Вячеслав Шпорт.

Проверки качества домов теперь проводятся во всех районах, где строилось жилье для пострадавших от наводнения 2013 года, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мужчину, который обезглавил знакомую, осудят в Хабаровском крае
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ США в 2016 году отследило более 150 млн телефонных звонков
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
В МО РФ назвали «сказочниками» экспертов из Human Rights Watch
«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
От сноса дома можно будет отказаться на собрании жильцов
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь