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03:56 (мск), источник: ИА REGNUM

В Приморье власти 4 раза отказали активисту ОНФ в дальневосточном гектаре

«Проект, за который ратовал Владимир Путин, запущен с такими провалами…».

Источник: Reuters

В Приморском крае, начиная с 1 февраля 2017 года, активист ОНФ Василий Канаев не может получить дальневосточный гектар. Четыре раза он подавал заявки, и все четыре раза получал отказы. По официальной версии чиновников Хасанского района, выбранные участки то и дело оказывались запретными, однако основанная на данных кадастровой карты Росреестра система ни разу на ошибку не указала, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первую попытку получить дальневосточный гектар в Хасанском районе для строительства экологического отеля активист ОНФ сделал 1 февраля 2017 года, а 10 марта получил отказ. Администрация Славянского городского поселения указала, что выбранный участок был изъят из оборота для обеспечения обороны и безопасности, оборонной промышленности, таможенных нужд.

Через четыре дня Василий Канаев подал второе заявление, и на этот раз администрация Славянского городского поселения объяснила отказ тем, что дальневосточный гектар является землёй общего пользования. Третье заявление было подано 24 марта, а на следующий день пришёл новый отказ. По данным администрации Славянского городского поселения, границы заявленного земельного участка пересекали границы другого участка, который является землёй общего пользования.

Четвёртая заявка была подана 31 марта, но 27 апреля администрация уже Хасанского городского поселения ответила, что испрашиваемый дальневосточный гектар имеет наложение на ранее утверждённую схему земельного участка.

«Во всех четырёх случаях электронная карта проверяла выбранные мной участки и давала добро на их оформление. Я понимаю, что программа работает только третий месяц и часть сложностей можно пока списать на адаптацию системы. Но с другой стороны, получается, что дальневосточный гектар, за который активно ратовал президент страны и на подготовку которого ушли немалые бюджетные деньги, был запущен с такими провалами в подготовке, что просто лишает граждан возможности воспользоваться их законным правом на землю», — прокомментировал Канаев.

В настоящее время активисты ОНФ обратились к губернатору Приморского края Владимиру Миклушевскому с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным и.о. директора регионального департамента земельных и имущественных отношений Ильи Терехова на 14 марта 2017 года, в Приморье поступило свыше 33 тыс. заявлений на оформление дальневосточных гектаров. Наибольшей популярностью пользуются земли как раз-таки Хасанского района.

Выступая 28 апреля, с ежегодным отчётом перед депутатами Законодательного собрания Приморья, губернатор Владимир Миклушевский заявил, что уже заключено более 2,6 тыс. договор на предоставление дальневосточных гектаров.

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