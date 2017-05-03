Депутаты ЗС поддержат пострадавших от пожаров в Иркутской области

Депутаты Законодательного собрания окажут содействие жителям Иркутской области, пострадавшим от пожаров в конце апреля 2017 года. Как сообщает 2 мая пресс-служба ЗС со ссылкой на спикера областного парламента Сергея Брилку, особое внимание сейчас нужно уделить тому, чтобы все школьники из пострадавших от огня населённых пунктов смогли вернуться к занятиям в ближайшее время и завершить учебный год.

Напомним, 28 апреля в деревне Бубновка Киренского района сгорели около 70 домов. В этот же день 20 домов сгорели в садоводстве «Ромашка» в Зиминском районе, а в поселке Артель Первого мая в Заларинском районе — пять домов. В конце апреля в Саянске из-за пала травы сгорели шесть квартир в жилом пятиэтажном доме, еще десятки были повреждены. Пострадали от пожаров несколько домов в деревне Вершина Аларского района, ранее в апреле в деревне Ныгда Аларского района полностью сгорела школа.

Депутаты ЗС постоянно находятся на связи с жителями пострадавших от стихии поселков. Депутат от северных районов Иркутской области Николай Труфанов, который сразу прибыл на место трагедии в Киренском районе, рассказал, что сейчас рассматривается возможность расселения жителей Бубновки в соседние более крупные посёлки либо выделения земли под частную застройку и обеспечения стройматериалами. «Главное, чтобы в процессе расселения были максимально учтены интересы всех семей», — отмечает Николай Труфанов.

По словам председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Ирины Синцовой, остро стоит вопрос об обеспечении всем необходимым школьников: нужны одежда, обувь, спортивная форма. Администрация Киренского района готовит справку о необходимых размерах одежды и обуви. Ребят распределили по школам Киренска, а в Кривошапкинской школе организован пункт временного проживания. Преподавателя физики и учителя начальных классов из Бубновской школы пригласили на работу в Алексеевскую школу с предоставлением жилья.

«Местные жители очень благодарны всем откликнувшимся, рассказывают, что необходимая помощь поступает, большую поддержку оказывают и соседи, которые несут теплую одежду, продукты», — поделилась Ирина Синцова.

О ситуации в Зиминском и Заларинском районах и в Саянске рассказал депутат Владислав Буханов. По его словам, в территориях организован сбор средств, а также теплых вещей и предметов первой необходимости. Ведется работа с предпринимательским сообществом, благотворительными фондами, а кроме того, средства на поддержку погорельцев выделяют крупные предприятия.