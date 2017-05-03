Депутаты ЗС поддержат пострадавших от пожаров в Иркутской области
Депутаты парламента окажут содействие жителям Иркутской области, пострадавшим от пожаров.
Депутаты парламента окажут содействие жителям Иркутской области, пострадавшим от пожаров.
Депутаты Законодательного собрания окажут содействие жителям Иркутской области, пострадавшим от пожаров в конце апреля 2017 года. Как сообщает 2 мая
Напомним, 28 апреля в деревне Бубновка Киренского района сгорели около 70 домов. В этот же день 20 домов сгорели в садоводстве «Ромашка» в Зиминском районе, а в поселке Артель Первого мая в Заларинском районе — пять домов. В конце апреля в Саянске
Депутаты ЗС постоянно находятся на связи с жителями пострадавших от стихии поселков. Депутат от северных районов Иркутской области Николай Труфанов, который сразу прибыл на место трагедии в Киренском районе, рассказал, что сейчас рассматривается возможность расселения жителей Бубновки в соседние более крупные посёлки либо выделения земли под частную застройку и обеспечения стройматериалами. «Главное, чтобы в процессе расселения были максимально учтены интересы всех семей», — отмечает Николай Труфанов.
По словам председателя комитета по
«Местные жители очень благодарны всем откликнувшимся, рассказывают, что необходимая помощь поступает, большую поддержку оказывают и соседи, которые несут теплую одежду, продукты», — поделилась Ирина Синцова.
О ситуации в Зиминском и Заларинском районах и в Саянске рассказал депутат Владислав Буханов. По его словам, в территориях организован сбор средств, а также теплых вещей и предметов первой необходимости. Ведется работа с предпринимательским сообществом, благотворительными фондами, а кроме того, средства на поддержку погорельцев выделяют крупные предприятия.