Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Полина Гагарина родила второго ребенка
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Mercedes представил новые версии Gelandewagen
Импортные автомобили в СССР: «Икарус» и другие
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
9Юбилей Корейской народной армии
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
12Бал Met Gala 2017
05:43 (мск), источник: ИА REGNUM

Жена вице-губернатора Приморья заработала 37 млн рублей

Заместители Владимира Миклушевского обнародовали свои доходы.

Источник: Reuters

Десять вице-губернаторов Приморского края отчитались о доходах за 2016 год. По официальным данным, они заработали свыше 29,3 млн рублей, что в 10 раз больше достатка самого Владимира Миклушевского и на 8 млн меньше зарплаты одной из супруг заместителя губернатора — она задекларировала 37,6 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Самым богатым вице-губернатором Приморья стал Павел Серебряков, курирующий в краевой администрации вопросы здравоохранения, социальной сферы, физкультуры и спорта. Он обнародовал доход в сумме 6,6 млн рублей, четыре квартиры, две иномарки (Toyota Lexus LX 570, Toyota Sequoia Cowboy), четыре мотоцикла и катер. Супруга Серебрякова отчиталась о 7,6 млн рублей.

Главный градостроитель Эдуард Портнов заработал 3,2 млн рублей. В долевой собственности у него находятся 18 объектов недвижимости, также он владеет четырьмя иномарками и тремя моторными лодками. Супруга заместителя Владимира Миклушевского отчиталась за 37,6 млн рублей, три земельных участка, три жилых дома, квартиру и две иномарки.

Первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев задекларировал доход в сумме 3,1 млн рублей, жена — 1,5 млн рублей. Правая рука Владимира Миклушевского владеет квартирой, жилым домом, двумя земельными участками, иномаркой Audi A8L и двумя мотолодками.

Пришедший под конец 2016 года на пост врио вице-губернатора по вопросам правового обеспечения Геннадий Сыромятнов стал самым низкооплачиваемым среди своих коллег, он заработал 1,7 млн рублей. Тем не менее, в собственности у него числятся два земельных участка, жилой дом, квартира и иномарка.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам декларационной кампании 2016 года отчитался почти о 3 млн рублей, его супруга Ирина Миклушевская заработала чуть больше 450 тыс. рублей. В 2015 году губернаторская чета обнародовала доход свыше 10,6 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ отследило более 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
В МО РФ назвали «сказочниками» экспертов из Human Rights Watch
«Локомотив» стал семикратным обладателем Кубка России по футболу
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
14 новых лайфхаков для вашей кухни
Жителей хрущевок переселят в квартиры с отделкой
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь