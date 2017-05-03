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05:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дома, сгоревшие в деревне Вершина в Иркутской области, будут отстроены — Владимир Путин

Президент провел совещание по вопросам ликвидации последствий природных пожаров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Восемь домов в деревне Вершина в Иркутской области будут отстроены заново, отметил на совещании по вопросам ликвидации последствий природных пожаров в Сибири глава государства Владимир Путин. Об этом ИА IrkutskMedia сообщает со ссылкой на сайт президента РФ.

Совещание состоялось в режиме видеоконференции. Глава государства обсудил вопрос, касающийся погорельцев из деревни Вершина, с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко и главой сельского поселения Андреем Щепотя.

«В настоящее время идет оформление документов и тех, у кого утеряны документы, сгорели, и тех, кто имеет документы на местах, для того чтобы получить необходимую компенсацию и решить вопрос с переселением из тех домов, которые сгорели», — отметил губернатор.

В деревне Вершина пал травы пришел с пустыря. Получилось так, что сгорело восемь домов. Психологическая помощь была оказана, все расселены по родственникам, помощь обещает оказать губернатор Иркутской области и район. Такая помощь будет оказана и правительством Российской Федерации, сообщил глава поселения.

«Федеральные органы и областные власти сделают все, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что утрачено», — сказал Владимир Путин.

На совещании решался вопрос о новом месте строительства домов для погорельцев.

«Жителям, оставшимся без крова, поступало предложение переехать на постоянное место жительства в районный центр, центр сельского поселения. Однако сельчане отказались, аргументировав тем, что хотят остаться жить в деревне Вершина», — отметил Андрей Щепотя.

Владимир Путин согласился с изъявленным желанием жителей, и восемь домов будут заново отстроены в населенном пункте Вершина.

Напомним, что 28 апреля было уничтожено огнем восемь жилых домов и один магазин, в результате чего 17 граждан лишились жилья и имущества.

Кроме того, следственными органами СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципального образования «Зоны» Аларского района своих должностных обязанностей, выразившихся в непринятии первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта — деревни Вершина Аларского района Иркутской области.

Также, президент России Владимир Путин пообещал, что посетит пострадавшие от пожаров районы и посмотрит, как идут работы по восстановлению поселков. Соответствующее заявление он сделал во время видеоконференции с временным главой Бурятии Алексеем Цыденовым и губернатором Приангарья Сергеем Левченко 2 мая.

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