В Госдепе США обеспокоены отсутствием результатов на Астанинском процессе

«США поддерживают любые дискуссии, которые могут привести к деэскалации насилия и позволят обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь для всех нуждающихся сирийцев. Однако мы обеспокоены, что Астанинский процесс пока не способствует достижению этих целей», — заявил представитель госдепартамента, отвечая на вопрос журналистов об отношении Вашингтона к участию группировки «Ахрар аш-Шам» в переговорах в Астане.

3 и 4 мая в Астане состоится очередной раунд переговоров между правительством Сирии и оппозицией. В состав делегации сирийской оппозиции вошли представители вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам».

Накануне в Астане перед началом переговоров по Сирии делегации провели первые встречи, где обсудили вопросы укрепления режима перемирия в Сирии и мер доверия между сторонами.