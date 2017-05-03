Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Меркель обратилась к Путину с просьбой, касающейся Чечни
Оксана Акиньшина уехала с детьми из России
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
07:11 (мск), источник: Informburo.kz

В Госдепе США обеспокоены отсутствием результатов на Астанинском процессе

США поддерживают любые переговоры, которые ведут к прекращению вооруженного противостояния в Сирии. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, передаёт «Sputnik International».

Источник: Informburo.kz

«США поддерживают любые дискуссии, которые могут привести к деэскалации насилия и позволят обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь для всех нуждающихся сирийцев. Однако мы обеспокоены, что Астанинский процесс пока не способствует достижению этих целей», — заявил представитель госдепартамента, отвечая на вопрос журналистов об отношении Вашингтона к участию группировки «Ахрар аш-Шам» в переговорах в Астане.

3 и 4 мая в Астане состоится очередной раунд переговоров между правительством Сирии и оппозицией. В состав делегации сирийской оппозиции вошли представители вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам».

Накануне в Астане перед началом переговоров по Сирии делегации провели первые встречи, где обсудили вопросы укрепления режима перемирия в Сирии и мер доверия между сторонами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В селе СКО жители затопленного коттеджного городка подсчитывают миллионные убытки
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ отследило более 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Трамп ответил на слова Клинтон о причинах ее неудачи на выборах
Reuters: взрыв прогремел в Кабуле недалеко от посольства США
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
В Петербурге отключать свет должникам стало проще
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь