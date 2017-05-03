Государственная Дума услышала о «лжеаборигенах», которые появились в Хабаровском крае

Хабаровск, 3 мая, AmurMedia.

Проблема сокращения земель и нарушения этнической культуры коренных народов Дальнего Востока, Севера и Сибири стала темой большого круглого стола, прошедшего в Государственной Думе в пятницу, 28 апреля. За минувшие годы коренные малочисленные народы России потеряли более 40% исконных земель, что отразилось на традиционных видах хозяйствования, прежде всего, на оленеводстве, охоте, рыболовстве. Представитель Хабаровского края рассказал, что пробелы в законодательстве о родовых общинах и вообще о коренных народах привели к появлению в крае «лжеаборигенов», которые вторгаются в промысловые рыболовные и охотничьи зоны, сообщает корр. ИА AmurMedia в Москве.

Тональность мероприятия была далеко не позитивной, спикеры обозначили множество проблем, которые необходимо решать на уровне Правительства РФ и федерального законодательства. Как считает президент региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» Любовь Одзял, принятие решений в сфере малочисленных народов надо обязательно согласовывать с субъектами, а в субъектах с общественными организациями коренных народов. Она рассказала, что из-за неотлаженного законодательства «лжеаборигены» создают общины ради льгот и зон для рыбной ловли и охоты.

— Отсутствие документов, в которых национальная принадлежность подтверждается, привела к росту в геометрической прогрессии количества аборигенов и общин, новые люди создают общины, дошло до того, что общины, учредители которых не являются аборигенами создаются, но минюст бессилен, он не может проверить национальность. Действительным аборигенам и общинам это не выгодно. Объемы ресурсов не увеличиваются, — объяснила Любовь Одзял.

По её мнению, подобные проблемы в крае не решаются, и давно необходимо вернуть в паспорт отметку о национальной принадлежности.

— И вообще, что такое «лжеаборигены»? Год назад приехала некая семья не из числа аборигенов и создает национальную общину. Пишет везде жалобу, что не дают ей создавать, не дают им национальную общину. А мы не можем в домовых книгах проверить, кто они, аборигены или нет, — привела пример Любовь Одзял.

Круглый стол, носящий большое название: «Законодательное обеспечение прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в области земельных отношений и допуска к возобновляемым природным ресурсам», подготовил предложения Правительству, Федеральному Собранию и региональным властям по решению обозначенных проблем.

Однако, известный в крае блогер, руководитель «Объединения по защите культуры, прав и свобод коренных малочисленных народов Приамурья» Леонид Сунгоркин заявил о том, что «лжеаборигены» — это только малая часть из тех проблем, с которыми приходится сталкиваться представителям коренных малочисленных народов.

— Иногда, люди, которые являются представителями коренных малочисленных народов, собственные общины передают третьим лицам. Этой общиной после начинают пользоваться люди нечистые на руку. Я как раз таки предлагал провести проверку, подсчитать общины, которые реально возглавляются представителями малочисленных народов, — сообщил Леонид Сунгоркин.

Но это не единственная проблема, с которой сталкиваются представители коренных малочисленных народов. По словам Леонида Сунгоркина, в настоящее время краевые общины только и делают, что занимаются рыбным промыслом, забывая, что существует и ряд других деятельностей.

— Общины занимаются не только рыбным промыслом, но и традиционной деятельностью: разведением оленегонных собак или производством сувенирной продукции. Таких общин в Хабаровском крае я что-то не вижу. Наша община непосредственно занимается культурой. Мы зарегистрировали газету, выпускали этно-СМИ, но поддержки мы не получали, — добавил Леонид Сунгоркин.

К сожалению, с некоторыми проблемами общины сами не хотят бороться. Так, по словам известного в крае блогера, местные общины игнорируют социальные работы.

— Я поднимал вопрос о том, что общины должны быть социально значимыми. Допустим, если моя община зарегистрирована в поселении или в городе, то она должна нести определенную социальную нагрузку. Например, обеспечение детей-сирот, пенсионеров и ветеранов Великой отечественной войны той же кормовой рыбой. А так получается, что община для себя рыбачит, квоты у нее есть, и редко когда чем-то помогают селу, — рассказал Леонид Сунгоркин.

Ну и не обошел Леонид Сунгоркин и извечную проблему с нехваткой денег. В частности, блогер указал на невозможность получить кредит на развитие общины. Иногда финансовые проблемы удается решить, а иногда представители малочисленных коренных народов идут на контакт с браконьерами, чтобы решить свои финансовые проблемы.

— Невозможно получить на свою общину кредит в банке. Она не является фермерским хозяйством. Как в такой ситуации развиваться? Мне, например, для развития общины пришлось брать кредит на свое имя. И до тех пор, пока общины будут использовать только для прикрытия, для рыбалки, никуда мы дальше не уйдем. Иногда люди занимают деньги у третьих лиц, обычно у тех, которые занимаются браконьерством. И вроде бы община рыбачит, но делает это не на себя, а на тех, кто их тайно кредитует, — подытожил Леонид Сунгоркин.