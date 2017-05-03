Летчики ВВС России проведут тренировку в небе над Красноярском
Экипажи начинают подготовку к параду Победы.
Экипажи начинают подготовку к параду Победы.
В небе над Красноярском пройдет тренировка экипажей ВВС России. Летчики отработают элементы, которые будут представлены горожанам 9 мая на параде Победы. Об этом сообщили в
Полеты состоятся 3, 4 и 5 мая в районе площади Революции и вдоль русла Енисея. Экипажи пролетят от моста «777» до железнодорожного вокзала.
В тренировке задействуют два
Самолеты и вертолеты вылетят на тренировку 3 мая в 10:00. 4 и 5 мая полеты пройдут в 11:00. Решение разбить подготовку на три дня обусловлено облачной погодой, пояснили в правительстве.
Добавим, демонстрационные полеты военной авиатехники в День Победы начнутся в 12:15, когда по площади Революции пройдет торжественный парад.