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06:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Летчики ВВС России проведут тренировку в небе над Красноярском

Экипажи начинают подготовку к параду Победы.

В небе над Красноярском пройдет тренировка экипажей ВВС России. Летчики отработают элементы, которые будут представлены горожанам 9 мая на параде Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Полеты состоятся 3, 4 и 5 мая в районе площади Революции и вдоль русла Енисея. Экипажи пролетят от моста «777» до железнодорожного вокзала.

В тренировке задействуют два истребителя-перехватчика МиГ-31 и два боевых вертолета Ми-8. Вся техника стоит на вооружении 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Самолеты и вертолеты вылетят на тренировку 3 мая в 10:00. 4 и 5 мая полеты пройдут в 11:00. Решение разбить подготовку на три дня обусловлено облачной погодой, пояснили в правительстве.

Добавим, демонстрационные полеты военной авиатехники в День Победы начнутся в 12:15, когда по площади Революции пройдет торжественный парад.

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