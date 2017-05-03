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08:19 (мск), источник: 112.ua

Клинтон назвала причины своего поражения на выборах

Соперница Дональда Трампа на президентских выборах 8 ноября 2016 года экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала основные причины, которые по ее мнению, не позволили ей выиграть выборы.

Источник: 112.ua

На конференции, которую модерировала телеведущая CNN Кристиан Аманпур, Клинтон сказала, что ее сторонников оттолкнули публикации информации российских хакеров на WikiLeaks и возобновление главой ФБР Джеймсом Коми дела об использовании домашнего сервера Клинтон для служебной переписки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Клинтон подчеркнула, что события, которые коренным образом повлияли на ситуацию, произошли в последние 10 дней перед выборами.

«Если бы выборы проходили 27 октября, я бы была вашим президентом», — заявила Клинтон.

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