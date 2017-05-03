Клинтон назвала причины своего поражения на выборах

На конференции, которую модерировала телеведущая CNN Кристиан Аманпур, Клинтон сказала, что ее сторонников оттолкнули публикации информации российских хакеров на WikiLeaks и возобновление главой ФБР Джеймсом Коми дела об использовании домашнего сервера Клинтон для служебной переписки.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Клинтон подчеркнула, что события, которые коренным образом повлияли на ситуацию, произошли в последние 10 дней перед выборами.

«Если бы выборы проходили 27 октября, я бы была вашим президентом», — заявила Клинтон.