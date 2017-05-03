Трамп отреагировал на заявление Клинтон о причинах ее поражения на выборах

«Директор ФБР Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, — тем, что дал ей возможность совершить много плохих дел! Лживая история о Трампе и России была предлогом, который демократы использовали с целью оправдаться за поражение. Быть может, Трамп просто провел отличную кампанию?» — написал президент.

Клинтон заявила, что «была на пути к победе, когда письмо Коми и российский WikiLeaks… спугнули последних голосующих».

Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах

По ее мнению, якобы имеющиеся доказательства вмешательства России в американскую предвыборную кампанию «убедительные и веские».

28 октября 2016 года Коми заявил, что ФБР возобновит расследование утечки служебной переписки Клинтон, произошедшей в ее бытность госсекретарем США. Скандал с электронной почтой Клинтон разразился в марте 2015 года. Выяснилось, что, находясь на государственном посту, она вела деловую переписку через личный ящик.

WikiLeaks незадолго до выборов президента опубликовал десятки тысяч документов, объединенных под общим названием «письма Подесты». Джон Подеста возглавлял избирательную кампанию Клинтон. Первая часть материалов была опубликована 7 октября, последняя — 31 октября. В распространении этих данных кандидат от демократов обвинила Россию.