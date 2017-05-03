Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20-летняя дочь Виторгана снялась в фильме с Татьяной Булановой
СМИ: Трамп призвал американцев готовиться к ядерной войне
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
В России откажутся от строительства жилья без отделки
В Крыму запретили строить жилье
«Привет незалежной Украине»: Косачев о новом подходе США к Киеву
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Наталья Водянова затмила всех на балу Института костюма (фото)
Принцесса Шарлотта растет точной копией Елизаветы II (фото)
"Мы отправляем Дану на лечение": Малахов о Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
9Юбилей Корейской народной армии
12Бал Met Gala 2017
22По миру прошел Первомай
07:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп отреагировал на заявление Клинтон о причинах ее поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter мнение своей бывшей соперницы на выборах, кандидата от демократов Хиллари Клинтон, которая назвала виновниками своего поражения российских хакеров и директора ФБР Джеймса Коми.

Источник: AP 2017

«Директор ФБР Коми был лучшим, что когда-либо случалось с Хиллари Клинтон, — тем, что дал ей возможность совершить много плохих дел! Лживая история о Трампе и России была предлогом, который демократы использовали с целью оправдаться за поражение. Быть может, Трамп просто провел отличную кампанию?» — написал президент.

Клинтон заявила, что «была на пути к победе, когда письмо Коми и российский WikiLeaks… спугнули последних голосующих».

Читайте также
Клинтон обвинила РФ, WikiLeaks и главу ФБР в своем поражении на выборах

По ее мнению, якобы имеющиеся доказательства вмешательства России в американскую предвыборную кампанию «убедительные и веские».

28 октября 2016 года Коми заявил, что ФБР возобновит расследование утечки служебной переписки Клинтон, произошедшей в ее бытность госсекретарем США. Скандал с электронной почтой Клинтон разразился в марте 2015 года. Выяснилось, что, находясь на государственном посту, она вела деловую переписку через личный ящик.

WikiLeaks незадолго до выборов президента опубликовал десятки тысяч документов, объединенных под общим названием «письма Подесты». Джон Подеста возглавлял избирательную кампанию Клинтон. Первая часть материалов была опубликована 7 октября, последняя — 31 октября. В распространении этих данных кандидат от демократов обвинила Россию.

Комментарии
1
Tavovic
...спугнул последних голосующих... не ну реально клоуны ))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин ответил кто может стать его преемником
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
АНБ отследило более 150 млн телефонных разговоров в 2016 году
Reuters: взрыв прогремел в Кабуле недалеко от посольства США
Парламент Великобритании распущен в преддверии досрочных выборов
Всемирный банк выделил Украине 150 миллионов долларов
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Как контролировать ремонт: советы профи
Московские новостройки подешевели на 7,6%
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Россиянам разрешат подавать коллективные иски в сфере ЖКХ
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь