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08:22 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Рева: четыре млн работающих граждан Украины не платят налоги

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Около 4 млн работающих граждан официально не трудоустроены и соответственно не платят налоги в бюджет, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Количество пенсионеров в Украине достигает 12 млн, в то время когда тех, кто платит социальный взнос, значительно меньше, а это увеличивает нагрузку на каждого официально оформленного работника», — сказал Рева, передает «Вечерний Киев».

По словам министра, налоговая политика государства не побуждает всех участников рынка работать легально, а следовательно, возникает выплата зарплат в конвертах.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсионная система Украины несправедлива, неустойчива и дефицитна. На сегодняшний день пенсия фактически не зависит от стажа и заработка.

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