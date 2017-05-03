Рева: четыре млн работающих граждан Украины не платят налоги

«Количество пенсионеров в Украине достигает 12 млн, в то время когда тех, кто платит социальный взнос, значительно меньше, а это увеличивает нагрузку на каждого официально оформленного работника», — сказал Рева, передает «Вечерний Киев».

По словам министра, налоговая политика государства не побуждает всех участников рынка работать легально, а следовательно, возникает выплата зарплат в конвертах.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева заявил, что пенсионная система Украины несправедлива, неустойчива и дефицитна. На сегодняшний день пенсия фактически не зависит от стажа и заработка.