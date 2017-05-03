Шишова срочно вызвали из Омска строить Керченский мост
Появились данные о том, что бывший руководитель НПО «Мостовик» привлечён к работам в качестве консультанта.
Появились данные о том, что бывший руководитель НПО «Мостовик» привлечён к работам в качестве консультанта.
Шишов вышел на свободу 28 марта и буквально через день срочно вылетел из Омска. С тех пор официальных данных о его местонахождении нет. Скорее всего, Шишова уже ждали билеты в Крым. Основатель НПО «Мостовик» известен как уникальный специалист по строительству мостов, в том числе со сложным конструкторским решением. Опыт и знания омича Шишова понадобились, потому что возводящий Керченский мост подрядчик — ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга — не справляется с трудной задачей.
Протяжённость Керченского моста составляет 19 километров. Он спроектирован с учётом защиты от землетрясений и ледохода. Первую автомобильную очередь моста необходимо сдавать уже в конце 2018 года.