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07:48 (мск), источник: Om1.ru

Шишова срочно вызвали из Омска строить Керченский мост

Появились данные о том, что бывший руководитель НПО «Мостовик» привлечён к работам в качестве консультанта.

Условно-досрочно освободившийся из омской исправительной колонии № 8 Олег Шишов сейчас находится в Крыму и консультирует строителей моста через Керченский пролив. Об этом сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на некий собственный источник.

Шишов вышел на свободу 28 марта и буквально через день срочно вылетел из Омска. С тех пор официальных данных о его местонахождении нет. Скорее всего, Шишова уже ждали билеты в Крым. Основатель НПО «Мостовик» известен как уникальный специалист по строительству мостов, в том числе со сложным конструкторским решением. Опыт и знания омича Шишова понадобились, потому что возводящий Керченский мост подрядчик — ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга — не справляется с трудной задачей.

Протяжённость Керченского моста составляет 19 километров. Он спроектирован с учётом защиты от землетрясений и ледохода. Первую автомобильную очередь моста необходимо сдавать уже в конце 2018 года.

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