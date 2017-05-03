Тиллерсон назвал телефонный разговор между Трампом и Путиным конструктивным

Об этом он сказал во время подхода к прессе перед официальной встречей с министром иностранных дел Саудовской Аравии в Госдепе, передает агентство «Укринформ».

«Это был конструктивный разговор. Два президента провели позитивный разговор, имел место детальный обмен мыслями. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Тиллерсон.

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся вчера, 2 мая обсудили ситуацию в Сирии, в частности вопрос прекращения огня и создания безопасных зон для беженцев.