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08:17 (мск), источник: 112.ua

Тиллерсон назвал телефонный разговор между Трампом и Путиным конструктивным

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позитивно оценил телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: 112.ua

Об этом он сказал во время подхода к прессе перед официальной встречей с министром иностранных дел Саудовской Аравии в Госдепе, передает агентство «Укринформ».

«Это был конструктивный разговор. Два президента провели позитивный разговор, имел место детальный обмен мыслями. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Тиллерсон.

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся вчера, 2 мая обсудили ситуацию в Сирии, в частности вопрос прекращения огня и создания безопасных зон для беженцев.

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