Тиллерсон назвал телефонный разговор между Трампом и Путиным конструктивным
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позитивно оценил телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон позитивно оценил телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом он сказал во время подхода к прессе перед официальной встречей с министром иностранных дел Саудовской Аравии в Госдепе, передает агентство «Укринформ».
«Это был конструктивный разговор. Два президента провели позитивный разговор, имел место детальный обмен мыслями. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Тиллерсон.
Напомним, президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора, который состоялся вчера, 2 мая обсудили ситуацию в Сирии, в частности вопрос прекращения огня и создания безопасных зон для беженцев.