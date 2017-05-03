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08:45 (мск), источник: Om1.ru

Покинувшего Омск Шишова опять не допросили по делу Поплавского: заседание сорвалось

Причиной стала хроническая неявка одного из ключевых участников судебного разбирательства.

Сегодня, 3 мая, во Фрунзенском районном суде Владивостока должно было состояться, но не состоялось заседание по уголовному делу Андрея Поплавского.

Напомним, что бывшего главу дирекции по строительству в ДВФО Поплавского обвиняют в растрате миллиарда рублей при возведении Приморского океанариума. Причём одним из главных свидетелей по делу считается экс-руководитель омского НПО «Мостовик» Олег Шишов.

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Как сообщает VladNews, на заседании предполагалось рассматривать вопрос о мере пресечения для Поплавского — оставить ли бывшего чиновника в СИЗО или выбрать более мягкую меру. Но уже в который раз на суд не пришёл официальный представитель потерпевшей стороны — специалист из Управления делами президента Константин Меркулов.

Защита заявила, что вопрос без участия Меркулова не решить и попросила перенести заседание. Суд удовлетворил это ходатайство. Подсудимый Поплавский предположил, что повестки до Меркулова просто не доходят.

Ровно месяца назад, 3 апреля, в суде предполагалось допросить Олега Шишова: он проходил по делу как пособник Андрея Поплавского, а теперь должен был стать свидетелем. Но допрос тоже не состоялся: Шишов к тому времени вышел из колонии, а затем отбыл из Омска в неизвестном направлении.

Суд принял решение ждать, пока Шишов сам не выйдет на связь. По некоторым данным, омского специалиста срочно вызвали консультировать строительство Керченского моста.

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