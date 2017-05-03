Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Российские пограничники открыли огонь на границе с Украиной
СМИ узнало неофициальные подробности разговора Трампа и Путина
В России готовится к принятию важный закон для дачников
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
"Деспот, тиран и насильник": Калачева про экс-мужа Пьера Нарцисса
Толкалина надела платье "не для слабонервных"
Женщины, которых полнота визуально делает намного моложе (фото)
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
СМИ: Малахов рассказал правду о лечении Даны Борисовой
Эксперт о реакции НАТО на появление "Циркона"
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере
Взлетевшее колесо от БелАЗа расплющило легковушку
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
12Бал Met Gala 2017
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
09:10 (мск), источник: Actualitati.md

В июле Додон совершит официальный визит в Беларусь по приглашению Лукашенко

Президент Республики Молдова Игорь Додон совершит официальный визит в Республику Беларусь по приглашению своего коллеги Александра Лукашенко в июле 2017 года, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Об этом глава государства заявил на открытии выставки плаката периода Великой Отечественной войны, проведённой Белорусским культурным центром.

По словам Президента РМ, визит предварительно запланирован на 13—14 июля текущего года.

Белорусский культурный центр при поддержке посольства Беларуси в РМ делают благое дело, способствуя сохранению памяти о войне и нашей общей Победе. Расцениваю отношения с Республикой Беларусь как важнейшие для Молдовы.

Благодарен Президенту Беларуси Александру Лукашенко за поддержку нашей страны. Важным событием станет мой визит в Республику Беларусь в июле этого года, — отметил Игорь Додон.

Ранее Игорь Додон отмечал, что наша страна должна была бы взять пример с Беларуси, которая добилась успеха по многим направлениям, несмотря на критику в адрес белорусского лидера.

«Посмотрите на Беларусь, которую многие критикуют. Посмотрите, как она развила свою экономику. Что происходит с сельским хозяйством, сколько рабочих мест было открыто, что происходит с инфраструктурой. В большинстве международных рейтингов она находится на строчках гораздо выше, чем Республика Молдова. Говорят о том, что у них там не знаю какой режим, но ведь ситуация гораздо лучше, чем у нас», — заявлял Президент.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кишинев становится все популярнее у российских туристов
Путин провел телефонный разговор с Трампом
В Сирии погиб российский военный советник
Трамп отреагировал на заявление Клинтон о причинах ее поражения
В 51 российском регионе запретили разводить костры
Трое военных НАТО получили ранения при взрыве в Афганистане
Опрос показал, каким новостям россияне верят больше всего
Из кассы банка «Пересвет» перед крахом пропало 5 млрд рублей
Спорт
«Локомотив» завоевал Кубок России В дебютном сезоне Геркуса и третьем пришествии Сёмина «Локомотив» попадает в еврокубки, обыграв в финале Кубка России «Урал»
Авто
Mercedes представил новые версии Gelandewagen Компания предложила внедорожники G-Class в двух новых исполнениях. Европейские дилеры уже начали принимать заказы
Hi-Tech
Вера Брежнева в обтягивающем платье показала новый флагман Эффектное шоу-презентация прошло в Москве.
Кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе» Ведущая актриса комедийного сериала ТНТ рассказала о съемках в обнаженной сцене, творческих планах вне «Универа» и многом другом. Подробности — в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Новый вид жилья вытеснил комнаты с рынка Петербурга
На Марсе наладят производство кирпича из грунта
Цены на электричество вырастут из-за поставок в Крым
Леди
10 plus-size звезд, которые выглядят моложе своего возраста Традиционно считается, что вес прибавляет возраст. Мы в «Леди Mail.Ru» с этим категорически не согласны.
Дети
У Анастасии Стоцкой сорвались роды в Америке Певица огорчилась неприятным стечением обстоятельств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь