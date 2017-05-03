В июле Додон совершит официальный визит в Беларусь по приглашению Лукашенко

Об этом глава государства заявил на открытии выставки плаката периода Великой Отечественной войны, проведённой Белорусским культурным центром.

По словам Президента РМ, визит предварительно запланирован на 13—14 июля текущего года.

Белорусский культурный центр при поддержке посольства Беларуси в РМ делают благое дело, способствуя сохранению памяти о войне и нашей общей Победе. Расцениваю отношения с Республикой Беларусь как важнейшие для Молдовы.

Благодарен Президенту Беларуси Александру Лукашенко за поддержку нашей страны. Важным событием станет мой визит в Республику Беларусь в июле этого года, — отметил Игорь Додон.

Ранее Игорь Додон отмечал, что наша страна должна была бы взять пример с Беларуси, которая добилась успеха по многим направлениям, несмотря на критику в адрес белорусского лидера.

«Посмотрите на Беларусь, которую многие критикуют. Посмотрите, как она развила свою экономику. Что происходит с сельским хозяйством, сколько рабочих мест было открыто, что происходит с инфраструктурой. В большинстве международных рейтингов она находится на строчках гораздо выше, чем Республика Молдова. Говорят о том, что у них там не знаю какой режим, но ведь ситуация гораздо лучше, чем у нас», — заявлял Президент.