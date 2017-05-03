Рустэм Хамитов стал зарабатывать меньше

Декларация о доходах Рустэма Хамитова за 2016 год появилась на официальном сайте главы республики. Оказалось, что за прошлый год руководитель региона заработал меньше, чем годом ранее: 7 миллионов 170 тысяч 316 рублей против 7, 6 млн ранее — его доход уменьшился на 472 тысячи.

Супруга главы Башкирии Гульшат Хамитова, напротив, в 2016 году заработала больше: если в 2015 году она задекларировала доход в 15 тысяч рублей, то за прошедший год ей удалось заработать порядка 123 тысяч рублей. Напомним, что она трудится в благотворительном фонде «Мархамат».

Новой собственности у супругов не прибавилось: по-прежнему это приусадебный участок площадью 3699 кв. м и жилой дом площадью 25,7 кв. м, также они пользуются государственными квартирой площадью 79, 9 кв. м и дачей площадью 444,8 кв. м.

Кстати, далеко не все главы регионов торопятся раскрыть данные о своих доходах, поэтому узнать, кто из губернаторов — самый богатый, пока невозможно. На момент публикации статьи перед народом из соседей отчитались президент Татарстана и губернатор Пермского края.

Рустам Минниханов по итогам 2016 года заработал 7 млн 509 тысяч рублей, а вот до заработков его жены нашей первой леди далеко. Гульсина Минниханова задекларировал 2 миллиарда 350 миллионов 681 тысячу рублей — продала долю в бизнесе.

37-летний глава Пермского края Максим Решетников заработал 5 миллионов 694 тысячи 366 рублей. Супруга заработала 478 521 рубль.

Вполне скромными оказались капиталы мэра Москвы Сергея Собянина. За год он заработал 6 миллионов 456 тысяч рублей, и в его собственности числится лишь один гараж площадью 26 квадратных метров.