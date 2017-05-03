Путин и Эрдоган обсудят в Сочи российско-турецкие отношения
Сегодня, 3 мая, по приглашению Владимира Путина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом. Встреча состоится в Сочи.
Сегодня, 3 мая, по приглашению Владимира Путина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом. Встреча состоится в Сочи.
В ходе предстоящих переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу
Предполагается также рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.