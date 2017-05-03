Путин и Эрдоган обсудят в Сочи российско-турецкие отношения

В ходе предстоящих переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договорённостей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня, сообщила пресс-служба Кремля.

Предполагается также рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.