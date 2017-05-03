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09:38 (мск), источник: Вести Сочи

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи российско-турецкие отношения

Сегодня, 3 мая, по приглашению Владимира Путина президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию с рабочим визитом. Встреча состоится в Сочи.

В ходе предстоящих переговоров в Сочи лидеры обменяются мнениями по всему комплексу российско-турецких отношений, в том числе в контексте договорённостей, достигнутых на состоявшемся 10 марта в Москве шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня, сообщила пресс-служба Кремля.

Предполагается также рассмотреть актуальные региональные и международные проблемы, прежде всего касающиеся совместной борьбы с терроризмом и урегулирования сирийского кризиса.

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