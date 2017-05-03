Россиянам предлагают получать земли в ДФО без переезда
Вариант создания публичных инвестпроектов.
Вариант создания публичных инвестпроектов.
Россиянам могут дать возможность осваивать Дальний Восток, не переезжая туда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Осваивать земли по модели публичных компаний или кооперативов предложила руководитель центра методологии агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Мария Полякова. По ее мнению, этот механизм позволит гражданам, которые не могут лично заниматься освоением земли, воспользоваться своим правом на получение «дальневосточного гектара».
— Некоторые граждане отказываются от идеи получения земли
Движущей силой таких проектов в АРЧК ДВ видят группы инициативных граждан, которые имеют
По мнению одного из участников форума — председателя колхоза «Русановский» Захара Лосевского, перспектива включения «дальневосточных гектаров» в более крупные проекты выглядит вполне состоятельно.
— Владельцы гектаров могут войти в наш колхоз со своими участками. Мы ищем инвестора для восстановления растениеводческого и животноводческого хозяйств в селе Новорусановка Спасского района Приморья. Когда средства будут привлечены, и «дальневосточные гектары», и земли колхоза могут обрабатываться с использованием наших ресурсов. Мы возьмем на себя организацию хранения, транспортировки и сбыта всей продукции. Кроме того, колхоз владеет жилым фондом, который готов безвозмездно предоставить гектарщикам, желающим работать вместе с нами, — сказал он.
Предполагается, что по истечении пяти лет, когда земельные участки перейдут в собственность получателей, участники подобных крупных сельскохозяйственных объединений смогут принять решение о дальнейшей форме их существования: акционирование, перепродажа, кооперация и так далее.
Своей функцией АРЧК ДВ в данном проекте видит формирование типовых «коробочных решений», организацию образовательных программ для инициаторов, содействие в экспертизе