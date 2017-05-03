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09:51 (мск), источник: VLADNEWS

Россиянам предлагают получать земли в ДФО без переезда

Вариант создания публичных инвестпроектов.

Источник: VLADNEWS

Россиянам могут дать возможность осваивать Дальний Восток, не переезжая туда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития. Решения по включению в экономический оборот дальневосточных земель, полученных гражданами в рамках государственной программы «Дальневосточный гектар», обсудили участники международного инвестфорума «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017» во Владивостоке.

Осваивать земли по модели публичных компаний или кооперативов предложила руководитель центра методологии агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Мария Полякова. По ее мнению, этот механизм позволит гражданам, которые не могут лично заниматься освоением земли, воспользоваться своим правом на получение «дальневосточного гектара».

 — Некоторые граждане отказываются от идеи получения земли из-за отсутствия бизнес-идеи или средств для ее реализации. Кому-то не хватает опыта в освоении земли, или люди не могут сейчас переехать на Дальний Восток. При этом включение участка в кооператив или его обработка по договору подряда станет для них приемлемым вариантом, — сказала руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария Полякова.

Движущей силой таких проектов в АРЧК ДВ видят группы инициативных граждан, которые имеют бизнес-план, понимание источников привлечения инвестиций, каналов сбыта произведенной продукции. Наиболее перспективными с точки зрения реализации предложенного механизма представляются сельскохозяйственные проекты. По статистике этот вид использования земли после индивидуального жилищного строительства наиболее популярен среди заявителей программы «Дальневосточный гектар»: из 85 тысяч заявок, поданных на текущий момент, на его долю приходится 23%.

По мнению одного из участников форума — председателя колхоза «Русановский» Захара Лосевского, перспектива включения «дальневосточных гектаров» в более крупные проекты выглядит вполне состоятельно.

— Владельцы гектаров могут войти в наш колхоз со своими участками. Мы ищем инвестора для восстановления растениеводческого и животноводческого хозяйств в селе Новорусановка Спасского района Приморья. Когда средства будут привлечены, и «дальневосточные гектары», и земли колхоза могут обрабатываться с использованием наших ресурсов. Мы возьмем на себя организацию хранения, транспортировки и сбыта всей продукции. Кроме того, колхоз владеет жилым фондом, который готов безвозмездно предоставить гектарщикам, желающим работать вместе с нами, — сказал он.

Предполагается, что по истечении пяти лет, когда земельные участки перейдут в собственность получателей, участники подобных крупных сельскохозяйственных объединений смогут принять решение о дальнейшей форме их существования: акционирование, перепродажа, кооперация и так далее.

Своей функцией АРЧК ДВ в данном проекте видит формирование типовых «коробочных решений», организацию образовательных программ для инициаторов, содействие в экспертизе бизнес-планов и так далее.

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