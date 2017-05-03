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09:19 (мск), источник: "Российская газета"

Бастрыкин поручил разобраться с автохамами в Нижнем Новгороде

Очередной сюжет про хамов на дорогах стал предметом изучения следователей. Такое указание дал Александр Бастрыкин после сюжета на одном из федеральных телеканалов.

Как рассказала корреспонденту РГ официальный представитель СК Светлана Петренко, следователям из Нижегородской области предстоит детально разобраться во всех обстоятельствах не только хулиганских действий водителя по отношению к женщине с ребенком, но и оценить действия нарушителей, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Такое поручение дал Александр Бастрыкин руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области Андрею Виноградову. Он должен организовать процессуальную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело в отношении двух лиц, допустивших хулиганские действия.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Явно не трезвый водитель чуть не сбил на парковке женщину с коляской. Его приятель оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес прибывших на задержание пьяной компании сотрудников Росгвардии.

— Следователям предстоит детально разобраться во всех обстоятельствах не только хулиганских действий в отношении женщины с ребенком, но и оценить действия нарушителей, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, объяснила Светлана Петренко.

Комментарии
2
Михаил Квартерников
Без Быстрыкина никто не разобрался-бы? Так-бы всё и оставили??? Совсем плохи дела в нашем государстве, если такими вещами интересуется только глава СКР
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Михаил Квартерников
Без Быстрыкина никто не разобрался-бы? Так-бы всё и оставили??? Совсем плохи дела в нашем государстве, если такими вещами интересуется только глава СКР
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