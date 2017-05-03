Бастрыкин поручил разобраться с автохамами в Нижнем Новгороде

Как рассказала корреспонденту РГ официальный представитель СК Светлана Петренко, следователям из Нижегородской области предстоит детально разобраться во всех обстоятельствах не только хулиганских действий водителя по отношению к женщине с ребенком, но и оценить действия нарушителей, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.

Такое поручение дал Александр Бастрыкин руководителю следственного управления СК России по Нижегородской области Андрею Виноградову. Он должен организовать процессуальную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело в отношении двух лиц, допустивших хулиганские действия.

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде. Явно не трезвый водитель чуть не сбил на парковке женщину с коляской. Его приятель оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес прибывших на задержание пьяной компании сотрудников Росгвардии.

— Следователям предстоит детально разобраться во всех обстоятельствах не только хулиганских действий в отношении женщины с ребенком, но и оценить действия нарушителей, оказавших сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, объяснила Светлана Петренко.